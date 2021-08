EFE

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), el argentino Mauricio Pochettino, insinuó este sábado que Kylian Mbappé y Leo Messi estarán "seguramente" dentro de los convocados para el encuentro de liga de mañana ante el Reims, aunque no precisó si jugarán.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Mbappé, Messi y Neymar, que se entrenaron con normalidad, "seguramente estarán dentro de los convocados. Veremos si están dentro de la partida de los once elegidos para mañana", señaló Pochettino en una conferencia de prensa previa al partido.



Sobre Mbappé y el intento del Real Madrid de ficharle, dijo que el jugador "está trabajando muy bien, como de costumbre, preparando el partido de mañana", y recalcó: "Nuestro presidente y nuestro director deportivo dejaron muy claro cual es la postura del club".



Preguntado acerca de si Mbappé le habría hecho algún comentario acerca de que quisiera irse del club, el técnico respondió de forma lacónica: "No".



Sobre Messi, que podría debutar con el PSG mañana, sea como titular o como suplente para ir ganando ritmo de competición, Pochettino aseguró que lo ve "muy motivado" y que "se está adaptando muy bien".



"Lo que estamos descubriendo de Leo es un gran profesional, un jugador increíble, eso no hace falta decirlo, que se está adaptando muy bien a sus nuevos compañeros", agregó.



Explicó que la liga francesa es más abierta, con más transiciones que la española, y confió en que "Leo se puede adaptar a lo que nosotros vamos a proponer en su parte táctica".



"Nos gusta dominar los partidos, tener la posesión, eso es lo que él también está habituado a jugar", recalcó.



Acerca de la cuestión de los porteros, con dos estrellas mundiales compitiendo por el puesto (el costarricense Keylor Navas -el hasta ahora titular- y el italiano Gigi Donnarumma), Pochettino no se pronunció y se limitó a decir que "todos los jugadores que están en la plantilla tienen la misma oportunidad de jugar. Iremos viendo por los merecimientos".



También habló sobre el lateral izquierdo español Juan Bernat, que lleva once meses sin jugar tras una grave lesión de ligamentos, y explicó que "aún tiene que construir su parte física".



El PSG tuvo ayer "un entrenamiento bastante real respecto a lo que buscamos en la competición y Juan estuvo presente", indicó, aunque recalcó que tras una lesión "muy importante" hay que ir "poco a poco".



"Estamos muy contentos con su evolución y esperamos verle pronto disponible", afirmó.