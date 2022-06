EFE

Ganar la Champions League "es el objetivo claro y anunciado" para el París Saint Germain (PSG), subraya la estrella del equipo, Kylian Mbappé, que considera que para llegar a eso también hay que triunfar en la liga francesa.



En un extracto hecho público esta mañana por BFMTV de una entrevista que emite esta tarde el canal de televisión, Mbappé señala que para triunfar en la Champions, el club tiene que lograr "la unanimidad" en Francia, algo que reconoce no ha ocurrido en las dos últimas temporadas.



Preguntado sobre si aspira a convertirse en el mayor goleador de la historia del club, el delantero se mostró confiado: "Si continúo así, no hay razón para no lograrlo". Además, dijo que "sería increíble, si lo consiguiera".