EFE

Kylian Mbappé asumió la decepción del Real Madrid por haber ampliado su compromiso con el París Saint Germain, se mostró agradecido a Florentino Pérez, presidente del club blanco, y subrayó que será el "primer aficionado" madridista en la final de la Liga de Campeones del próximo sábado ante el Liverpool.



En una carta publicada en redes sociales, el jugador parisino afirmó que se siente "afortunado de ser el deseo de una institución" como el Real Madrid, aunque insistió en su felicidad por poder jugar en Francia.



"También quería agradecer sinceramente al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que tuve de ser el deseo de una institución así", dijo Mbappé.





"Soy consciente de su decepción. Seré su primer aficionado en la final de la Liga de Campeones, en París. En casa", añadió el jugador galo. "Estoy muy contento de poder seguir jugando en Francia, el país donde nací, crecí y me desarrollé. Y que me da la oportunidad de perseguir mis sueños", subrayó.



Kylian Mbappe, que ofrecerá el lunes una rueda de prensa para explicar todo lo sucedido, inició su carta en las redes sociales de la siguiente forma: "Desde que era niño, en lugar de soñar mi vida, prefiero vivir mi sueño. Es una elección, un principio y un privilegio. Desde que era un niño, he intentado avanzar de reto en reto".

"Desde que era un niño, he estado construyendo un camino hacia la cima, sea cual sea, pero siempre con una guía, un marco y otros en mente. Desde que era un niño, me ha movido la misma pasión y la misma ambición. Esto a veces da lugar a malentendidos, pero acepto esta franqueza, que es mi propia forma de cortesía", destaca el atacante francés.



"He decidido prolongar mi contrato con el París Saint-Germain. Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo dentro de un club que te da todos los medios para llegar a lo más alto. Quiero agradecer al presidente, Nasser Al-Khelaïfi, su confianza, su escucha y su paciencia", indica.



"También quiero agradecer a todos los aficionados del París Saint-Germain, en Francia y en todo el mundo, sus innumerables muestras de afecto, especialmente en los últimos meses", añadió el jugador francés, que amplió su compromiso por los tres próximos años.