El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, salió en defensa de Leo Messi, quien fue abucheado por la afición del PSG tras la eliminación en Liga de Campeones ante el Real Madrid.

En una comparecencia de prensa, el "Muñeco" afirmó no compartir ese tipo de gestos, aunque recordó que en su país también cuestionaron a Messi en múltiples ocasiones.

"NOSOTROS LO MALTRATAMOS BASTANTE A MESSI TAMBIÉN. NO NOS HAGAMOS LOS PATRIOTAS", opinó el Muñeco Gallardo luego de los silbidos a la Pulga en PSG.



"NOSOTROS LO MALTRATAMOS BASTANTE A MESSI TAMBIÉN. NO NOS HAGAMOS LOS PATRIOTAS", opinó el Muñeco Gallardo luego de los silbidos a la Pulga en PSG.

"En el fútbol nada llama la atención. Nosotros maltratamos bastante a Messi también, ahora no nos hagamos los patriotas. Tengamos memoria", manifestó el "Muñeco" en una comparecencia de prensa.

"Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tienen que reprobar, reprueben de esa manera. Yo no lo comparto, para nada, pero en el fútbol estas cosas no me sorprenden", agregó el entrenador argentino.

En el último partido del PSG ante el Burdeos, la afición parisina abucheó a todos los jugadores titulares, entre ellos a Leo Messi y Neymar Jr, mientras que Kylian Mbappé fue el único en ser aplaudido.