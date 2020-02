El Lille ganó 0-2 sin sobresaltos al Angers en el inicio de la vigésima cuarta jornada de la Liga de Francia y se asentó en la cuarta y última posición que da acceso a jugar la próxima temporada en Europa.

El conjunto dirigido por Christophe Galtier encadenó su tercera victoria consecutiva y mostró síntomas de recuperación después de superar una racha de tres derrotas seguidas que hicieron peligrar su presencia en las posiciones continentales.

El Lille no dio opciones a su rival, que apenas tuvo un par de ocasiones a lo largo de los noventa minutos. Las disfrutaron Vincent Manceau y el portugués Mathias Pereira, pero sus intentos, uno en cada parte, no acabaron dentro de la portería defendida por Mike Maignan, que no tuvo más sobresaltos a lo largo del duelo.

Los 1️⃣1️⃣ futbolistas mejor pagados del fútbol francés 🇫🇷https://t.co/eD9aEbmPKR — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) February 7, 2020



Mientras, el Lille tuvo mucha más puntería y, aunque controló el partido, no disfrutó de muchas más opciones que su rival. Sin embargo, las que tuvo, las aprovechó. Y, el primero en hacerlo, fue el nigeriano Víctor Osimhen, que abrió el marcador a los 14 minutos después de ganar la espalda a la defensa tras un buen pase de Jonathan Bamba que completó con una vaselina ante el portero Ludovic Butelle.

La segunda no la falló el portugués Renato Sanches, que en el último tramo del partido se revolvió dentro del área para lanzar un disparo imparable para Butelle. Ese fue el final de un duelo que sirvió al Lille para mantener su sueño europeo y alejar del mismo al Angers.



EFE