El director deportivo del París Saint-Germain, el brasileño Leonardo, no cree que el delantero francés Kylian Mbappé vaya a abandonar el club al final de temporada, cuando acaba su contrato, al tiempo que reiteró sus críticas al Real Madrid por la ofensiva para ficharle el mes pasado.



"Mbappé representa la diferencia entre lo superficial y lo profundo. No veo a Kylian marcharse al final de temporada. La relación de Kylian con el PSG es profunda. No veo otra cosa. Nadie aquí ve el futuro sin él", aseguró Leonardo a la cadena Canal+.

El jugador, que por ahora no ha querido renovar su contrato con el club francés, que termina al final de esta temporada, fue objeto de una dura batalla a finales del pasado mercado de fichajes, cuando el Real Madrid hizo una oferta de 160 millones para incorporarle de forma inmediata.



Leonardo criticó de nuevo la actitud del club español y negó que el Madrid hiciera una segunda oferta, tal y como se indicó desde la capital española.



"No nos gustó el comportamiento del Madrid. Llegar la última semana del mercado de fichajes, empezar una negociación por uno de los mejores jugadores del mundo,...", dijo el director deportivo.

Agregó que la oferta del Madrid "no era suficiente" porque era inferior a los 180 millones que pagaron en 2017 al Mónaco para hacerse con la joven estrella francesa y señaló: "En cuanto a la última oferta, nunca llegó".



Leonardo indicó que en ningún momento se plantearon dejar salir a Mbappé y que su continuidad en el PSG era "la única cosa que podía pasar".



El jugador, que en diciembre cumplirá 24 años, está completando su quinta temporada en el PSG, la última del contrato que firmó en 2017.