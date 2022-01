EFE

El capitán de la selección Argentina y delantero del PSG Lionel Messi, que contrajo covid-19, se mantiene en aislamiento en su país natal y a la espera de un resultado negativo que le permita regresar a Francia.



El astro del fútbol llegó a la Ciudad de Rosario el 23 de diciembre para pasar las fiestas junto a su familia y sus amigos.



Poco después de Navidad, Messi asistió a una fiesta privada, organizada por su familia, y las imágenes del delantero del PSG se viralizaron rápidamente.





El primero de enero, el capitán albiceleste compartió a través de sus redes sociales imágenes de los momentos más destacados de su 2021 en el que agradeció "todo" lo que le "tocó vivir" el último año.



"Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus este de mierda que nunca se termina. Ojalá 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos para el nuevo año", sostuvo.



Al día siguiente, el PSG informó que cuatro jugadores de la plantilla dieron positivo en pruebas de covid-19: Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala y el propio Messi.



"Todos están respetando actualmente el aislamiento y el protocolo sanitario adaptado", indicó el club.



Desde entonces, varios usuarios de las redes sociales supusieron que Messi se contagió de coronavirus en el festejó posterior a Navidad y acusaron, entre otros, al conocido disyóquey "Fer Palacio".



"Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid y me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner asesino", sostuvo Palacio a través de las redes sociales, donde compartió una prueba de coronavirus que se realizó y que dio negativa.



El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, le deseó a través de las redes sociales una "pronta recuperación" a la figura de la selección argentina y que pueda "transitar este virus de la manera más leve posible".



El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, contó en rueda de prensa que el delantero "está en un contacto constante" con los "servicios médicos" del club.



Messi no se pronunció a través de las redes sociales ni habló con la prensa local desde que el PSG confirmó su positivo de covid-19 y se mantiene en silencio en su Rosario natal.