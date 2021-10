GOAL

No es por lesión o suspensión. Tampoco es por una cuestión táctica. Lionel Messi no estará esta noche frente al Angers porque no llega a tiempo: un día antes del encuentro correspondiente a la liga francesa, es decir, este jueves, el argentino enfrentó a Perú, en las Eliminatorias sudamericanas.

Por esa misma razón, por esa triple fecha de Eliminatorias sudamericanas, Pochettino tampoco puede contar con otros futbolistas que viajaron para representar a sus respectivos países: Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María y Neymar.

Por lesión, el líder de la Ligue 1 tiene más ausencias: Sergio Ramos, Keylor Navas y Layvin Kurzawa.

El detalle: el PSG se encuentra invicto en sus últimos 21 partidos de Ligue 1 frente al Angers (14 victorias y 7 empates), su mayor racha sin derrota ante un mismo rival en la categoría. No pierde ante el SCO desde el 12 de enero de 1975 (1-3).