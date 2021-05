EFE

El delantero argentino del París Saint-Germain (PSG) Mauro Icardi desmintió este viernes los rumores que apuntan a que querría irse del club y aseguró que su futuro sigue estando en la capital francesa.

"Lamento que algunos medios desinformen. Tanto yo como mi familia estamos muy felices en París y me quedan muchos años de contrato. Me pone orgulloso que otros equipos se interesen, pero mi presente y mi futuro están en París", dijo en Instagram.



El jugador argentino, de 28 años, tiene contrato con el PSG hasta junio 2024.



Según la prensa francesa, había expresado a los directivos del club su intención de dejarlo, una noticia que el delantero también colgó en Instagram acompañada de un "FAKE" (Falso) para subrayar que no es cierta.



Icardi llegó al PSG procedente del Inter y tras jugar la primera temporada como cedido los parisinos se hicieron definitivamente con sus derechos en mayo de 2020, según un acuerdo anunciado entonces por ambos clubes.