EN.PSG.FR

El técnico del PSG, Christophe Galtier, elogió la atajada de Gianluigi Donnarumma, que detuvo un penalti al argelino Islam Slimani en el tramo final del triunfo ante Brest.

"Por suerte Gigio hizo la atajada decisiva en el penalti. No sé si fue falta o no, no la vi, pero el árbitro la pitó. Hizo esa atajada que nos dio los 3 puntos. En un partido donde las dos mitades fueron muy diferentes”, aseguró a los medios del club tras el encuentro.

Ademas, el entrenador no dudó en señalar que el cuadro parisino mostró dos versiones en ambas partes del duelo. “Fue un juego con dos mitades completamente diferentes. Una primera parte en la que creamos muchas ocasiones y en mi opinión marcamos merecidamente el gol inicial. Pudimos y debimos haber marcado más pero no lo hicimos y por eso decidí quedarme con el trío de ataque, para causar problemas y tener una gran ventaja en el medio tiempo y poder tener una mejor gestión del juego. No fue así y fue mucho más duro el segundo tiempo que fue muy diferente al primero".

"Nuestro equipo se partió en dos y cometimos muchos errores técnicos arriba, en el mediocampo e incluso atrás. Eso le dio mucha esperanza a Brest porque solo había una ventaja de un gol. Obviamente, cuando los oponentes estén solo un gol por detrás en París, van a creer. Nos faltó movimiento y movilidad probablemente por el cansancio y quizás por los nervios, aunque los nervios vienen del cansancio. Me obligó a hacer cambios que me hubiera gustado hacer antes. Los tenía que hacer para intentar darle más equilibrio al equipo y preservar a los que han jugado mucho. Estoy pensando en los delanteros y los centrocampistas, por supuesto", añadió.