La revista France Football se pone en el ojo de la controversia con su reciente portada. Un Lionel Messi sonriente, vistiendo los colores del conjunto parisino dirigido por Mauricio Pochettino y un titular que dice: "La carta secreta del PSG".

Los rumores del posible traspaso del argentino al PSG se han movido en las últimas semanas gracias a las declaraciones de varios jugadores del equipo, incluyendo a Neymar y sus compatriotas Di María y hasta el mismo entrenador, que afirman que sería un sueño contar con Leo en la plantilla y más dirigirlo.

La "campaña" del PSG para hacerse de Leo Messi dio otro golpe.



France Football puso al argentino, con la playera parisina, en su portada con el título "La carta secreta del PSG". pic.twitter.com/gZrL8MjXFy — CANCHA (@reformacancha) February 8, 2021

La revista recoge supuestos detalles de la negociación que se estaría intentando desde el PSG con Messi, opiniones sobre el traspaso, su salario, etc.

Desde el seno del Barcelona ya Koeman ha rechazado los rumores sobre la salida de Messi, tildándolos de falta de respeto. El entrenador dijo: "Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi. Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions. No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça".

PM