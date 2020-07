El futuro de Luka Jovic en el Real Madrid no está claro al cien por cien. El delantero serbio ha vivido una primera temporada en el conjunto merengue en el que ha sido noticia más veces por los escándalos extradeportivos que ha protagonizado durante todo el curso y, especialmente, durante la pandemia que por sus goles.

A pesar de la mala temporada, el club blanco por boca de Zinedine Zidane siempre ha tratado de defender las cualidades del serbio públicamente, primero para intentar mejorar sus prestaciones sí se queda pero también para no devaluar a un jugador por el que hace poco más de un año pagaron 60 millones de euros.



En este sentido, algunos clubes ya empiezan a llamar a la puerta de Jovic y del Madrid para ofrecerle una salida y uno de ellos es el Mónaco. Según L'Equipe, Niko Kovac, nuevo entrenador del club del Principado, ha solicitado la contratación del ariete con el que ya coincidió en la temporada 2017-18 en el Eintracht de Frankfurt.



En este sentido, la operación en forma de traspaso podría ser viable si el Mónaco vende a Ben Yedder, que ha acabado la temporada como máximo goleador de la Ligue 1, ya que el Madrid solicitará recuperar buena parte de la inversión que realizó. No obstante, L'Equipe también apunta a que soliciten la cesión de Jovic si el ex del Sevilla también se queda, ya que Kovac quiere contar con dos puntas de nivel.

En cuanto a una cesión, el Mónaco no tendría problemas a la hora de asumir la ficha de Jovic, ya que el club cuenta con una fiscalidad favorable en el Principado que le permite pagar salarios elevados a sus jugadores.