El Lyon no se rinde en su objetivo de culminar la temporada en puestos europeos y se colocó a cuatro puntos de la quinta posición tras golear 5-2 al Montpellier en una jornada en la que el Mónaco tomó impulso en el estadio Geoffroy-Guichard, donde los aficionados del Saint-Étienne obligaron a interrumpir el duelo por el lanzamiento de fuegos artificiales.

Con los tantos de Moussa Dembélé, Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi y con un doblete de Houssem Aouar, el Olympique Lyon despachó un partido que estuvo igualado hasta la última media hora, en la que los hombres dirigidos por Peter Bosz pegaron el acelerón para dejar atrás al Montpellier.



El Lyon necesitaba la victoria. Tenía que volver a ganar después de caer el pasado miércoles frente al Brest (2-1). El pasado fin de semana ganó 6-1 al Girondins y no pudo evitar tropezar para seguir con una tendencia irregular que es su condena esta temporada. Se recuperó de nuevo contra el Montpellier y ya no puede permitirse más fallos si no quiere quedarse sin el premio europeo.

💬 Le mot du double buteur et Homme du match @HoussemAouar après la victoire face à Montpellier (5-2) ⭐️🔴🔵#OLMHSC pic.twitter.com/BDcNb0Bggv — Olympique Lyonnais (@OL) April 23, 2022





El primero en dar un golpe encima de la mesa fue Dembélé. Hizo su tanto número dieciséis del curso tras aprovechar un rebote dentro del área. El segundo, fue Thiago Mendes, que a los 43 minutos acertó con una falta directa.



Sin embargo, el Olympique Lyon desperdició una ventaja muy valiosa para marcharse al descanso con tranquilidad y, en el tiempo añadido, Elye Wahi y Teji Savanier, desde el punto de penalti, igualaron el encuentro.



Entonces, el Olympique Lyon tuvo que empezar desde cero y pulsar el botón de reinicio para volver a la carga y a por tres puntos que no se le podían escapar. Y lo consiguió. Avisó con un disparo al palo de Toko Ekambi y, finalmente, Aouar rompió la igualdad a los 63 minutos con su primer tanto de la tarde, un zurdazo raso al borde del área tras un gran control orientado que aclaró el camino hacía la portería defendida por Jonas Omlin.



El tanto de Aouar desató definitivamente al Olympique Lyon, que poco después hizo el 4-2 con un disparo desde fuera del área y el 5-2, de nuevo obra de Aouar, que certificó su gran partido gracias a otro gran tanto: pase de Ekambi, derechazo con efecto desde fuera del área y doblete para Aouar.



El 5-2 final colocó al Lyon con 52 puntos, a cuatro del Estrasburgo (jugaría la Liga Conferencia) y del Rennes (disputaría la Liga Europa), que cuenta con un partido menos que disputará este domingo. En el próximo mes, disputará cuatro finales: visitará al Marsella, al Metz y al Clermont y recibirá al Nantes. No puede fallar en ninguna.