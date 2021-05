EFE

El Lyon y el Marsella del argentino Jorge Sampaoli disputarán la Liga Europa la próxima temporada y el Stade Rennes la Conference League, después de terminar cuarto, quinto y sexto, respectivamente, en la Ligue 1 de Francia.



Al margen de las competiciones europeas se quedó el Lens, séptimo, que no pudo pasar del empate sin goles contra el Mónaco. El Nantes, que perdió en su campo frente el Montpellier (1-2), cierra el curso en la antepenúltima plaza y tendrá que ganar la permanencia en la eliminatoria de promoción contra el tercer clasificado de la Ligue 2.

El Lyon desperdició una buena ocasión de asaltar el tercer puesto y jugar la Liga de Campeones. El Mónaco no pudo con el Lens y el Lyon no lo aprovechó y cayó en su campo contra el Niza (2-3).



El doblete del camerunés Karl Toko Ekambi no sirvió para que el equipo de Rudi Garcia ganara porque el danés Kasper Dolberg y, en la segunda parte, Hassane Kamara y William Saliba dieron la vuelta a la situación y proporcionaron los tres puntos l conjunto lucense del rumano Adrian Ursea.

El Marsella de Sampaoli jugará la Liga Europa. Empató en Metz en un duelo que se resolvió en el tiempo añadido (1-1) con dos penaltis. Primero el que transformó en el 96 el argelino Farid Boulaya para los locales. Y después, el polaco Arkadisuz Milik marcó desde los once metros para igualar el partido.



El Stade Rennes jugará la Conference League tras ganar al Nimes y acabar séptimo (2-0). Los goles de Sehrou Guirassy y de Benjamin Bourigeaud dieron los tres puntos al equipo de Bruno Genesio que obtuvo su objetivo europeo en detrimento del Lens que no pudo con el Mónaco.



El Nantes, antepenúltimo, que perdió con el Montpellier, jugará la promoción para no descender. El Nimes y el Dijon caen a la Ligue 2.