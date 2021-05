EFE

El Lille superó 0-3 al Lens con una actuación excelsa del turco Buruk Yilmaz y seguirá una jornada más en el liderato de la Ligue 1, cuatro puntos por encima del París Saint Germain, que este domingo no puede fallar en su visita al Rennes si no quiere dejarse medio título por el camino.

El equipo dirigido por Christophe Galtier se encuentra a solo 180 minutos de volver a ganar la Liga francesa. Hace una década, en la temporada 2010/11, levantó su cuarto y último título hasta el momento. Diez años después, está a dos pasos de sumar el quinto.



El calendario deparará al Lille duelos frente al Saint-Étienne en casa y contra el Angers a domicilio. Si el París Saint-Germain falla esta jornada, el Lille podría proclamarse campeón el próximo 16 de mayo.



Tal vez, esta jornada estaba marcada en el calendario del París Saint-Germain como la más apta para arrebatar el liderato al Lille. El derbi del norte, ante el Lens, necesitado de puntos para mantenerse en la pelea por la última plaza que da acceso a las posiciones europeas, era, a priori, el choque más complicado de los tres que tenían que afrontar el cuadro de Galtier.





Antes del pitido inicial, los ánimos estaban caldeados por las declaraciones previas. Se notaba la rivalidad. El jugador del Lens, Gaël Kakuta, reconoció que estaría "bien" privar del título al Lille. Yilmaz, después protagonista del partido, respondió a su rival: "Debería guardarse sus palabras para él mismo, sobre todo porque la jornada pasada perdió contra el PSG".



El delantero otomano pronto habló sobre el terreno de juego. Tardó exactamente cuatro minutos en transformar un penalti que cometió Jonathan Clauss tras derribar a Jonathan Bamba dentro del área. Yilmaz no tuvo piedad e hizo el primero desde los once metros.



Su tanto tranquilizó al Lille, que saltó al terreno de juego con la misma alineación que derrotó la pasada jornada al Olympique Lyon con la excepción de Benjamin André, fuera por sanción. Su hueco en el centro del campo lo ocupó el portugués Xeka y la maquinaria funcionó igual de bien.



El camino se abrió del todo para el Lille poco después, cuando Clément Michelin fue expulsado en apenas cinco minutos por una entrada sobre Yilmaz en el 29 y por un codazo sobre Zeki Celik en el 35. Con un hombre menos, el Lens fue sentenciado sin piedad y, de nuevo, por Yilmaz, que antes del descanso marcó con un zurdazo impresionante desde 25 metros.



Su golazo cerró el partido. La segunda parte, se convirtió en un simple trámite. En ella, apareció el canadiense Jonathan David para decorar el marcador y certificar una victoria que vale media Liga.



Ahora, toda la presión es para el París Saint-Germain, que no puede fallar a domicilio frente al Rennes. Eliminado de la Liga de Campeones en semifinales y vivo en la Copa, de momento sólo luce en sus vitrinas un título menor: la Supercopa de Francia. Insuficiente para el equipo de Mauricio Pochettino, que deberá ganar este domingo si quiere seguir vivo en la pelea por la Liga.