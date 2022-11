EFE

El RC Lens sumó una nueva victoria, esta vez 1-2 ante el Angers, para consolidarse en la segunda plaza de la Ligue 1 a solo dos del líder, el París Saint Germain.



El equipo de Frank Haise es una de las revelaciones de la actual campaña en Francia. Se mantiene entre los primeros lugares el Lens, que logró su cuarta victoria seguida en un duelo que encarriló Wesley Said y que consolidó Facundo Medina en la segunda mitad.



El equipo visitante aprovechó las dificultades de su rival, colista de la competición, que no pudo evitar su sexta derrota consecutiva y agrandar su crisis. Cuatro puntos le mantienen al margen de la salvación que marca el Nantes.



Wesley Said abrió el marcador cuando batió por primera vez a Yahia Fofana tras recibir un balón de Florian Sotoca. Lo consolidó al inicio de la segunda mitad, con el tanto de Medina a pase del austríaco Devin Danso.



El Angers tiró de orgullo para cuestionar el triunfo visitante. No lo logró, pero maquilló su derrota con un tanto del esloveno Miha Blazic a tres minutos del final.



El Lens es segundo con cinco puntos de ventaja sobre el Stade Rennes, tercero, y el Lorient, cuarto, que el domingo recibe al líder con dos de renta, el París Saint Germain.