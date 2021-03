EFE

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, remarcó, tras el 1-1 contra el Atlético de Madrid, que su equipo está "vivo" y va a "seguir peleando" por ganar LaLiga.



El técnico francés, asimismo, afirmó que hay que "respetar" la decisión del árbitro Alejandro Hernández Hernández de no considerar penalti la mano de Felipe Monteiro en el tramo final del primer tiempo.

¡HAY POLÉMICA!🔥 ¿Deberían haber cobrado penal para el Real Madrid por esta mano en el área del Atlético? 🤔#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/0Df2Wzsvye — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 7, 2021



"La primera parte se la han llevado ellos y la segunda nosotros. Yo creo que es merecido más o menos, incluso al final teniendo ocasiones nosotros. Se podía recuperar más. Al final, lo bueno y lo más importante para nosotros era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Y es lo que hicimos. Es un punto, estamos vivos y vamos a seguir peleando", expresó en la rueda de prensa telemática.



¿Aún puede ganar la Liga el Real Madrid? "Nuestro objetivo es éste. Seguir. Sabemos que queda mucha Liga, muchos puntos en juego y vamos a pelear hasta el final. Y siempre las cosas pueden cambiar. Estamos haciendo las cosas bien, sabemos que podemos mejorar y es lo que vamos a hacer", respondió el técnico.



"Al final, lo más importante para nosotros hoy es hacer una segunda parte diferente, porque la primera no ha sido muy buena", continuó Zidane, que expuso que "todos" sus futbolistas "merecen jugar", pero tiene que elegir "cada vez un once", al tiempo que manifestó: "Estoy orgulloso de todos mis jugadores porque estamos en el mismo barco y vamos a pelear todos hasta el final".

¡Empata Benzema! Casemiro le deja servida la pelota al francés en el área para conseguir el 1-1 del @realmadrid ante @Atleti 🔥#AtletiRealMadrid



En VIVO por 📺 beIN SPORTS en Español

📲💻 https://t.co/KLCGhHh5Fm pic.twitter.com/ZdT6BQXgEh — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 7, 2021



Zidane fue preguntado hasta en tres ocasiones por la mano del defensa del Atlético Felipe Monteiro dentro del área en el primer tiempo, con 1-0. "Como siempre, no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil también. El árbitro ha tomado la decisión de ver la jugada y luego ha decidido. Tenemos que respetar la decisión y ya está", contestó.



"No me pasa nada (por la cabeza). Es el árbitro y decide él. Al final, no cambia nada, estoy en el partido y si pita penalti, pues penalti y si no lo pita es porque para él no hay penalti. No va a cambiar. Lo importante para nosotros es estar en el partido y es lo que hicimos", apuntó.



"Nosotros sabemos que, de todas formas, es complicado. No podemos entrar en eso. El criterio lo sabemos, pero al final es la decisión suya, la responsabilidad del árbitro y tenemos que respetar eso, porque no va cambiar. Al final, los jugadores decían que había mano, él ha revisado la jugada en el VAR y ha decidido no pitar", dijo.