Feliços de seguir vinculats a aquest gran club un any més. Seguirem amb el màxim compromís i treball per tornar la confiança dipositada en nosaltres. ___ Felices de seguir vinculados a este gran club un año más. Seguiremos con el máximo compromiso y trabajo para devolver la confianza depositada en nosotros. ___ Happy to be a part of this great club for another year. We will keep up our hard work and total dedication to the club to repay their confidence in us. @alsaddsc

