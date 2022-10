EFE

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró que el Real Madrid les "ganó en madurez y saber competir" y confesó que, como "máximo responsable", la sensación que tiene con su equipo es que "no es suficiente y hay que hacer más cosas" para poder competir contra grandes equipos.



El Real Madrid, con goles del francés Karim Benzema, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo Goes, de penalti, ganó a un Barcelona que se vio superado por su rival y que cede el liderato al equipo que dirige Carlo Ancelotti.



"Estamos en una dinámica negativa y hay que cambiarla cuanto antes. La sensación es que tuvimos ocasiones, pero no es suficiente. Hay que hacer más cosas y por eso estoy muy triste", dijo Xavi, en conferencia de prensa.



El Barcelona mejoró la imagen, el juego y las prestaciones ofensivas a raíz de la entrada en el minuto 58 de Gavi, Jordi Alba y Ferrán Torres, que sustituyeron a Raphinha, Sergio Busquets y Alejandro Balde.



"Soy el máximo responsable. Nunca en la vida pasará que apunte a los jugadores. Estoy en el barco capitaneando a los jugadores e igual es un error mío transmitir los conceptos. Lo que ha pasado son errores de concepto. El fútbol es un juego de errores, hay que minimizarlos y no lo hemos hecho", señaló.



"Somos un equipo en construcción pero tenemos que madurar para competir a este nivel. El Real Madrid tiene un buen proyecto y por eso lleva ganando varios años", apuntó el técnico catalán, que aseguró que la derrota en el Bernabéu "son tres puntos pero la desgracia fue el pasado miércoles con el empate ante el Inter" que les deja prácticamente fuera de la Liga de Campeones.

"La temporada es larga y hay que estar fuertes, seguir creyendo y seguir trabajando", manifestó."La nota positiva es que los cambios nos mejoraron y pudimos hacer un 2-2 sin hacer un buen partido. Tuvimos momentos para sacar algo positivo de aquí. El Real Madrid nos ha ganado en madurez y saber competir. Hemos competido peor que el rival, ellos compiten muy bien y saben lo que hay que hacer en cada momento. Es un equipo más maduro en estos momentos", comentó."Cuando no llega el resultado hay que analizar el porqué. Mejoraremos cosas y seremos autocríticos desde el cuerpo técnico", finalizó.