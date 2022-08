EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes que en el club "todos" son "muy optimistas" y confían en poder inscribir a los cinco fichajes más las dos renovaciones para el debut mañana en LaLiga Santander ante el Rayo Vallecano.



"Hasta dos horas antes del partido, tenemos tiempo para inscribirlos. Quizá nos inscribiremos al cien por cien mañana, pero somos muy optimistas", comentó sobre las inscripciones de los contratos de Lewandoski, Koundé, Raphina, Kessie, Christensen, Dembélé y Sergi Roberto, que aún están pendientes.



Xavi sabe que hasta el 31 de agosto, "el mercado sigue abierto y puede pasar cualquier cosa" con jugadores como Frenkie de Jong y Pierre-Emerick Aubameyang, con los que aún cuenta y que podrían salir en los próximos días.



"Frenkie y Auba son dos jugadores importantes y, si los puedo utilizar, perfecto. Ya veremos lo que pasa, pero los jugadores con los que no cuento ya lo saben, porque lo han escuchado de mi boca", afirmó.



Sobre el futuro de Memphis Depay, el preparador catalán echó balones fuera -"veremos qué pasa hasta el final del mercado", indicó-, mientras que reconoció que le hubiera gustado que Nico González no se hubiese ido al Valencia.



"Intenté convencerle para que no se fuera, le dije que creía que iba a tener minutos aquí, pero el vino a verme dos veces insistiéndome en que quería jugar más. Lo entendí, ha sido muy valiente. Es una cesión, así que le deseo lo mejor y que vuelva el año que viene más maduro y mas hecho", explicó Xavi, quien confirmó que quien se queda es Miralem Pjanic. "Al final me ha convencido", resumió.



En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana dijo estar "muy ilusionado y satisfecho" con los nuevos fichajes, especialmente con el del delantero polaco Robert Lewandowski.



"Más allá de marcar la diferencia dentro del área, es cómo entiende el juego, todo lo que nos da en ataque. Cuando lo ves trabajar con esas ganas y esa humildad ves que no es una casualidad. Con él, damos un paso como equipo extraordinario", comentó sobre el exgoleador del Bayern de Múnich.



Además, la llegada de Lewandowski y el resto de refuerzos cree que van a venir muy bien a Ansu Fati: "Le puede restar presión, pero es un jugador para marcar una época. Tiene capacidades increíbles y tiene mucho gol. Sumará muchísimo, tiene que ser importante, eso esta clarísimo".



En cualquier caso, y que pese al objetivo esta temporada será "ganar títulos", el entrenador del Barça no quiso ni oír hablar de que su equipo es favorito. "Favoritos son los que ganaron el año pasado; nosotros no ganamos nada. En todo caso, solo somos candidatos", concluyó.



La primera "gran prueba de fuego" para ver cómo empieza el equipo el curso, según Xavi, es la visita este sábado del Rayo al Spotify Camp Nou.



"Tácticamente es una gran equipo, está muy bien organizado y trabajado por Irola, que es un gran entrenador. Defienden bien y salen a la contra como aviones", subrayó Xavi Hernández.