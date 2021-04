EFE

Varios vídeos difundidos en redes sociales como supuestas pruebas del insulto racista presuntamente dirigido por el futbolista del Cádiz Juan Torres "Cala" al valencianista Mouctar Diakhaby no recogen el momento del incidente, sino una explicación posterior de otro jugador, como demuestra el análisis de las imágenes.

Durante el partido de fútbol que enfrentó el domingo al Cádiz y al Valencia en la jornada 29 de LaLiga Santander, el jugador francés del conjunto visitante Diakhaby denunció haber recibido un insulto racista ("negro de mierda") por parte de Cala, defensa del equipo local.

Mediada la primera parte, en el saque de una falta, ambos se enfrentaron verbalmente, lo que dio inicio a una fuerte discusión que supuso la interrupción del partido y la marcha del Valencia del terreno de juego tras la denuncia realizada por Diakhaby, aunque el encuentro se reanudó pasados unos minutos y concluyó con normalidad.

En declaraciones posteriores, el futbolista francés acusó a Cala de haberle llamado "negro de mierda", lo que el jugador andaluz niega tajantemente.

En los últimos días se han difundido varios vídeos en la red social Twitter de un momento del partido en el que se escucha, con dificultad, la expresión "negro de mierda".

Los autores de esas publicaciones han argumentado que el vídeo es una prueba de la agresión verbal por parte del jugador del Cádiz.

HECHOS: Los vídeos difundidos en Twitter pertenecen a la retransmisión real del partido con una narración en inglés y no tienen alteraciones en el sonido, pero las palabras no corresponden al diálogo entre Cala y Diakhaby, sino probablemente a otro jugador que habría utilizado la expresión racista para exponer lo ocurrido tras el incidente. Por ello, no pueden ser empleados como prueba para explicar lo que realmente sucedió.

Una observación atenta de esos vídeos permite comprobar que reproducen una repetición de la jugada, pues las imágenes están ralentizadas e incluyen una animación con el logotipo de LaLiga.

Las imágenes, por tanto, captan el incidente, pero instantes después de que se haya producido.

Escucha uno de los audios que estudia LaLiga de este domingo en Carranza: "Negro de mierda, vas a llorar" https://t.co/rV7WDXvlQw — lavozdelsur.es (@lavozdelsures) April 5, 2021

El sonido, en cambio, pertenece a un momento posterior, cuando los jugadores ya han sido separados.

El mismo marcador de la realización señala que lo que se oye sucede en el minuto 30 del partido, mientras que el enfrentamiento se produjo alrededor del 28.

En concreto, en el momento en el que es más clara la expresión ofensiva "negro de mierda" el reloj del marcador señala el minuto 30 y 28 segundos.

Si se comparan esos vídeos con la retransmisión original del encuentro, imágenes y sonido coinciden con la emisión televisiva, por lo que los vídeos muestran un momento real, sin que se haya incluido en la edición un sonido diferente.

Sin embargo, no recogen las palabras que se dijeron en el incidente que ocasionó la denuncia de Diakhaby, sino otras dichas posteriormente, probablemente por un jugador que explicaba el suceso y que fueron captadas por los micrófonos que grababan el sonido ambiente del partido.

LA SECUENCIA DEL ENFRENTAMIENTO

De acuerdo, con esa retransmisión televisiva, el enfrentamiento comenzó en el lanzamiento de una falta, en el minuto 28 y 31 segundos, cuando ambos jugadores chocaron en el área y cruzaron algunas palabras.

A partir de ese momento Diakhaby comenzó a pedir explicaciones a Cala, que desde la distancia le respondía con algunos ademanes.

El futbolista francés se acercó en ese momento al defensa del Cádiz para recriminarle su actitud.

Fue el inicio de una conversación tensa que llevó a los jugadores de ambos equipos a intervenir para separarlos.

De acuerdo con las declaraciones de Cala en una rueda de prensa al día siguiente del encuentro, sería el valencianista Gabriel Paulista quien habría dicho a las cámaras el supuesto insulto racista que se le atribuye, en una explicación de lo sucedido.

En la narración de los hechos realizada por Movistar+ durante la emisión del encuentro, el comentarista a pie de campo relataba que Paulista había pedido que se revisara lo ocurrido en el enfrentamiento entre Diakhaby y Cala.

No obstante, la falta de información de las imágenes y el sonido difundido impiden corroborar que fue el jugador hispanobrasileño quien habría pronunciado esa supuesta cita del insulto.

En conclusión, los vídeos difundidos en Twitter no sirven como prueba de la supuesta agresión, que, en caso de haberse producido, tampoco habría podido ser recogida por el sonido ambiente de la retransmisión televisiva, dada la distancia a la que se encontraban ambos jugadores de los micrófonos.