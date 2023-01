EFE

El Villarreal se llevó la victoria en La Cerámica (2-1) ante el Real Madrid en un vibrante partido jugado de tú a tú en el que los locales se adelantaron dos veces en el marcador.



Tras una primera parte sin goles, Yeremi Pino abrió el marcador antes de cumplirse los dos minutos de juego de la segunda parte y aunque Karim Benzema empató de penalti en el 60, dos minutos después Gerard Moreno, también desde el punto de penalti, adelantó de nuevo a los locales.



La puesta en escena de Villarreal y Real Madrid fue totalmente opuesta. Los locales protagonizaron un inicio fulgurante ante un rival dormido, lento y superado que vio cómo los castellonenses gozaron de tres buenas ocasiones en solo cuatro minutos, una de ellas con un balón a un palo tras un remate de tacón de Francis Coquelin.



El equipo de Carlo Ancelotti no logró prácticamente pasar del centro del campo hasta el minuto 7 de partido, pero superada la efervescencia inicial de los locales el Real Madrid le tomó el pulso al duelo paulatinamente y comenzó a encadenar posesiones de ataque más largas.



Una gran ocasión de Militao que no supo aprovechar ante Reina dio paso a una mejor de Yeremi Pino ante un Thibaut Courtois magistral que resolvió a su favor el mano a mano con el delantero del Villarreal.



Cerca de la media hora de juego el Villarreal recuperó el mando, embotelló al Real Madrid, que se defendía con todo pero sin perder su perspectiva ofensiva, que le llevó a contragolpear con Vinicius y Benzema tras un pérdida de balón de Juan Foyth y solo el buen hacer de Albiol evitó males mayores a los locales.



Además, Reina tuvo que aparecer para salvar un gol en un disparo de Vinicius a cinco minutos del descanso.



Un disparo de Parejo que detuvo Courtois supuso prácticamente el cierre de un primer tiempo con un Villarreal muy intenso y una presión muy alta ante un Real Madrid que fue creciendo en el choque y acabó disponiendo de ocasiones de gol.



El Villarreal no desaprovechó vez su salida en tromba y antes de cumplirse los dos minutos de juego Yeremi Pino batió a Courtois tras un fallo de Mendy.



El equipo de Quique Setién se ponía por delante y aunque Benzema tuvo una ocasión de empatar en la siguiente jugada, el empuje del equipo castellonense continuó a la par de que el Real Madrid buscaba el tanto del empate.



Una gran ocasión de Benzema ante Reina acabó en penalti para el Real Madrid por mano de Foyth tras aviso del VAR que transformó el delantero francés en el minuto 60, pero otro penalti por mano de Alaba devolvió la ventaja al Villarreal un minuto y medio después al transformarlo Gerrad Moreno.



El partido se convirtió en un carrusel de aproximaciones a ambas áreas. El Villarreal buscaba la sentencia y el Real Madrid el empate. Ancelotti recurrió a la velocidad e intensidad de Rodrygo y Camavinga para el última fase del partido.



El Real Madrid se fue a por el empate aprovechando que el Villarreal trató de ralentizar el juego y centraba más sus esfuerzos en labores defensivas, aunque sin olvidar el contragolpe que le permitió acercarse nuevamente con peligro a la meta madridista.



Villarrelenses y madridistas se fueron a por el gol, los primeros para sentenciar y los segundos para equilibrar la balanza en una vibrante recta final de partido, pero no consiguieron hacer variar el marcador a pesar de la cascada de ocasiones en ambas porterías.