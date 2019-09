EFE



"Mourinho es un activo del fútbol, no español, sino en general. Mourinho hay uno, es muy especial para el fútbol, y para LaLiga, me da lo mismo en qué equipo esté, sería importante", opinó Tebas durante una charla con Mourinho y el exdelantero senegales Samuel Eto'o, en la sede de LaLiga en Madrid.



El máximo dirigente de la patronal del fútbol profesional español participó en esta charla, auspiciada por la aplicación móvil LiveScore, que patrocina a LaLiga.



En ella se mostró partidario de que el conjunto que gane el torneo no supere los 85 ó 90 puntos para que el campeonato sea competitivo.



"Yo quiero que gane quien sea, pero que no supere los 90 puntos, que se quede entre 85 y 90. Cuando tienes ligas de 99 puntos, como gestor de la competición te tiene que preocupar, porque pierdes competitividad", opinó.



Tebas consideró que el videoarbitraje (VAR) funcionó "bien" la temporada pasada, y se mostró expectante sobre cómo funcionará este año, con el cambio de proveedor, de Mediapro a Hawk-Eye. "Este año cambiamos de proveedor, vamos a ver cómo es el resultado final", dijo.