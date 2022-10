EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha declarado tras la derrota por 3-2 que ha sufrido este sábado ante el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla que a su equipo no le está “favoreciendo la cuota de buena suerte".



“Empezamos con dificultad tras el golpe del otro día y hoy recibimos otro más, a partir de ahí hicimos un buen primer tiempo aunque no estuvimos acertados para marcar”, analizó el argentino.



“El 2-0 ponía una distancia ya difícil en el partido, pero todos los cambios resultaron importantes, nos fuimos metiendo poco a poco con el 2-1 y empatamos, pero estamos en un momento en el que las cosas no caen de nuestro lado”, lamentó el técnico, apostillando que “Joao no hizo el tercero y en la siguiente nos marcaron el 3-2”.



Simeone llama a la calma tras dos duras derrotas consecutivas: "tranquilidad, igual que la hemos tenido en los buenos momentos". "Parecería que todo va a terminar mañana", añadió.



Cuestionado sobre el papel de Joao Félix, Simeone destacó que “el campo habla y tiene la verdad, Joao hizo un gol con un poco de fortuna, pero con la iniciativa de generar peligro y luego hizo un golazo”. “Fue el más peligroso de todos los delanteros que estuvieron en el campo”, añadió.



“El chico Pablo Barrios en su debut lo ha hecho muy bien”, valoró también el técnico argentino.