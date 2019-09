EFE

Eibar y Sevilla dirimen, en la sexta jornada liguera, un duelo de necesidades compartidas y propicio para disipar dudas, pero por objetivos muy diferentes, pues el equipo armero está obligado a reaccionar con su primer triunfo y el sevillano precisa reactivarse tras su primera derrota en esta Liga, contra el Real Madrid.



El EIbar debe ganar un partido cuanto antes para alejar los fantasmas del descenso, y en este momento la entidad el rival no debe ser obstáculo para ello, pese a que se enfrente a un Sevilla que ha arrancado de manera notable la Liga.

📋 Lopetegui se lleva a 21 futbolistas para el #EibarSevillaFC 🔜#VamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 25, 2019

Dos empates son un pobre bagaje para los locales de José Luis Mendilibar, que tuvieron en su mano la victoria en su debut en Ipurua frente al Espanyol, pero que se vieron remontados tras dos graves errores defensivos.



Correa y Enrich son las únicas bajas en una convocatoria en la que aparece por primera vez Esteban Burgos, aunque aún no está para jugar y es probable que se quede en la grada, ya que el entrenador ha llamado a 19 jugadores.



El técnico armero ha dejado entrever que la mayoría de rotaciones legarán en el partido del domingo frente al Celta, por lo que el equipo de mañana pude ser similar al que empató en el Ciutat de Valencia.

Eso sí, Ramis, pese a estar entre los convocado, no se postula como titular debido a sus problemas físicos.



El EIbar en casa siempre juega con dos delanteros, por lo que habrá que ver quién de los tres disponibles, Kike García, Quique González o Charles, se queda en el banquillo.



Pese a la preocupación por el peor arranque liguero del Eibar en Primera, la afición no fallará a la cita, y se espera un ambiente de gala en Ipurua.



El Sevilla, con la alegría que le ha supuesto al club y al sevillismo que la UEFA haya elegido el Sánchez Pizjuán como sede de la Liga Europa de 2021, llega a Ipurúa con la vitola del sólido bloque formado por Julen Lopetegui, muy eficaz sobre todo a domicilio, pese a que perder con el Madrid ha propiciado dudas por su atasco en ataque.



Los sevillistas tienen claro que les espera un partido muy físico, exigente y de mucha intensidad, y que deberán fajarse para contrarrestar el juego directo del rival y las escasas dimensiones de un feudo bien conocido por Lopetegui, asiduo a él cuando no entrenaba a ningún club al distar su pueblo, Asteasu, sólo unos 65 kilómetros.



Para el objetivo de seguir bien enganchado a lo más alto de la tabla, la consigna en el Sevilla es mejorar en los aspectos que el técnico guipuzcoano admite que deben pulir y ser fieles a su propuesta de juego para seguir siendo un equipo muy fiable y alargar su triunfal racha como visitante: 4 triunfos, 3 en Liga (Espanyol, Granada y Alavés) y uno en Liga Europa (Qarabag), con 8 goles a favor y solo 1 en contra en total.



Ese rendimiento, hasta ahora, varía en su estadio, con un 1-1 frente al Celta y la decepcionante derrota por 0-1 ante el Madrid, aunque Lopetegui ha restado importancia a los problemas de claridad en ataque de su equipo, acrecentados en el choque contra los merengues, y defiende que son el equipo de LaLiga que más llega área contraria y que más centra.



Por las características tanto del estadio de Ipurúa como del Eibar, un conjunto intenso, de presión y de fuerza, y también por ser el cuarto de los siete partidos que habrá jugado en veintidós días entre parón y parón por las selecciones, el preparador sevillista podría introducir cambios en la alineación, pero manteniendo su once tipo.



Es probable que el brasileño Fernando y Joan Jordán, ex del equipo armero a quien José Luis Mendilíbar pulió en sus dos últimos años en Eibar, sigan en el medio junto al argentino Éver Banega o bien la opción de Óliver Torres, con el también argentino Lucas Ocampos, el holandés De Jong -pese a que aún no ha marcado- y Munir en ataque.