EFE

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, se ha felicitado este viernes en rueda de prensa por poder "sumar a jugadores" como su compatriota Lucas Ocampos, que entrena desde ayer a sus órdenes "para todo lo que viene", unos "partidos importantes en Liga y Copa".



Sampaoli es consciente de que su compatriota "seguramente no va estar para muchos minutos" ni para ofrecer "su mejor versión" debido a su escasa participación con el Ajax durante sus seis meses de cesión, "pero ha trabajado muy bien en dobles sesiones y llega con ganas bárbaras de ayudar".



El Sevilla ocupa puesto de descenso y su técnico augura un "esfuerzo enorme para ganar el partido de mañana" contra el Cádiz, "que será muy difícil" y, para ello, pide "no prestar mucha atención a la manifestación" convocada en las horas previas contra la gestión del consejo de administración "porque eso transmitiría desconfianza y miedo", algo que "no es bueno".



"El reproche es más fácil que la unidad. Sin aprobación popular todo es más difícil", aseguró un Sampaoli que está ante "el reto más difícil" de su carrera "como entrenador", lo que trata de afrontar como "un aprendizaje, con valentía y sin pensamientos ajenos al partido ante el Cádiz".



"Yo tengo ilusión, aunque estoy en un lugar incómodo en el que nunca estuve. Vine a club muy revolucionado en muchas facetas, pero me gusta probarme en distintas circunstancias. No me dan miedo los partidos. Se puede ganar o perder. En Girona, tuvimos más opciones de ganar pero perdimos y en Vitoria, ganamos con menos", aseguró el preparador santafesino.



Sampaoli recupera también al centrocampista danés Thomas Delaney, restablecido de la lesión que se produjo en el Mundial, y del que espera "ver su versión del Borussia Dortmund", aunque no lo alineará "de inicio porque se tiene que adaptar", pero insistió en que es "bienvenido" para intentar "recuperar al volante que jugó en" su etapa en Alemania.



Otro futbolista que "es necesario recuperar" para el entrenador argentino es Jesús Joaquín Fernández 'Suso', quien "tuvo dos lesiones" y en la pretemporada otoñal "fue el mejor jugador, pero se volvió a lesionar" en un amistoso "ante el Benfica: "tiene talento y cuando él entienda que al talento hay que agregarle las cosas que pida el partido", será "un muy buen futbolista", consideró.



Por último, Sampaoli comprende "el enojo" de su rival de mañana "por los fallos de los árbitros o del VAR", algo que le ocurre "a todos los equipos", y concretamente a él "por las dos expulsiones contra la Real Sociedad, pero ya está" porque "pensar que se puede anular un resultado por un error de VAR es algo innecesario".