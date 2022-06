EFE

El defensa alemán Antonio Rüdiger prometió en sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid en su presentación, con el dorsal 22 en la camiseta blanca, que lo dará "todo" por su nuevo equipo, con el objetivo y el deseo de "ganar todos los títulos posibles".



Tras firmar su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, Rüdiger fue presentado por el presidente del club, Florentino Pérez, en un acto en el que estuvo acompañado por sus padres, su hermano, su mujer y dos hijos.

"Es un día muy especial para toda mi familia y en particular para mí, me gustaría agradecer a mis padres porque sin ellos no podría estar aquí, me han apoyado de forma incondicional toda mi vida y han sido clave para mí", inició en su breve discurso en inglés, con traje de cruadros grises, camisa blanca y corbata gris.



"Me gustaría agradecer al presidente la oportunidad que me da de jugar en este gran club, también a los socios a los que prometo que lo daré todo por el Real Madrid. Quiero ganar todos los títulos posibles. Hala Madrid y nada más", concluyó en castellano en su parte final, antes de fotografiarse en un momento inolvidable junto a sus familiares.



Tras la presentación oficial en la Ciudad Real Madrid, Rüdiger se cambiará en los vestuarios del equipo y saltará al campo de entrenamiento vestido de corto para sus primeras fotografías con su nueva equipación. Posteriormente atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa.