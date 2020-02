EFE

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, zanjó cualquier especulación que pueda crearse con su renovación y aseguró que está dispuesto a renovar el contrato que expira en año y medio con las condiciones que le proponga el club, que suele ofrecer un año cuando sus futbolistas tienen más de 30 años.



"Se está hablando mucho de la renovación y sinceramente atravesamos un momento magnífico entre el club y yo, no hay ninguna prisa por ninguna de las dos partes", aclaró el capitán madridista que está a poco más de un mes de cumplir 34 años.



Ramos se mostró respetuoso con la filosofía que mantiene el club presidido por Florentino Pérez. "Vamos a llegar a un entendimiento en lo que quiera el club, nunca he exigido dos ni tres años. Entiendo la filosofía de ofrecer un año a partir de cierta edad y lo acepto".

©️🗣 @SergioRamos: "Para nosotros la @LigadeCampeones siempre es una competición especial. El himno ya es una motivación extra antes de que empiecen los partidos."#RMUCL | #RMTV pic.twitter.com/5pcakievZh — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 25, 2020

Y salió al paso de rumores que no quiere Ramos que vuelvan a enturbiar la relación después de lo vivido con una oferta millonaria del fútbol chino que tuvo que salir a explicar.



"Algunos ya están creando un distanciamiento que no existe. Que nadie se preocupe porque no hay motivo, llegaremos a un acuerdo. Si el club quiere que siga yo seguiré aquí. Nos centramos en la Champions y la Liga y el resto es secundario", zanjó.