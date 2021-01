EFE

La campaña electoral a la presidencia del FC Barcelona debía empezar este viernes con los tres candidatos que han superado el corte de las firmas, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, pero ahora todo pende de un hilo, sobre todo la fecha de votación del 24 de enero.



Concretamente, depende de la reunión que la Generalitat de Cataluña (con los departamentos de Salud, Interior y Deportes) tendrá el viernes por la mañana con el presidente de la Comisión Gestora Carles Tusquets y otros representantes del club para valorar la situación sanitaria y tomar una decisión sobre el proceso electoral.



Después de esta reunión, existe la posibilidad de que la Gestora se reúna por la tarde para analizar lo hablado por la mañana y pactar los pasos a seguir, pero fuentes del club aseguran a EFE que el encuentro aún no está confirmado.



De hecho, la consellera de Salud Alba Vergés anunció este jueves que la decisión final sobre el aplazamiento o no de las elecciones la tendrá el FC Barcelona. "Hay una reunión técnica con el club en la que Salud explicará lo mismo que en todos los sitios: la situación epidemiológica actual y la que nos podemos encontrar la próxima semana", indicó Vergés en una rueda de prensa.



En todo caso, hay tres posibles caminos para estos comicios: que se mantenga la fecha de votación del 24 de enero, que se aplace hasta una fecha próxima en la que se retome la campaña electoral en el mismo punto y hasta que haya una suspensión electoral y el proceso deba volver a empezar desde cero.



El candidato que se mostró más contundente sobre el tema fue Joan Laporta, quien fue el que recogió más firmas de los tres y sentenció que sería "un fraude a la democracia" que no se celebraran las elecciones el 24 de enero. Además, consideró que "la Generalitat no debe intervenir porque el Barça es una entidad privada".



Víctor Font explicó que "si el club no pone a disposición una forma alternativa de votar a la planteada no se podrán hacer las elecciones el día 24". Y añadió que el hecho de que "tan solo pudieran votar 15.000 socios por la pandemia comportaría problemas de legitimidad".



Además, dijo que "hay que tener presente que más de 40.000 socios tienen más de 60 años de edad". Por eso pidió que si hace falta "se hagan esfuerzos para cambiar protocolos y facilitar el voto por correo". En este sentido, explicó que "no puede ser que haya ni un solo socio que tenga miedo a salir y no pueda ejercer su derecho a voto".



Toni Freixa, por su parte, informó de que "respetará todas las decisiones de la Junta Electoral" y pidió que en "las elecciones se garantice la máxima participación".



La reunión entre la Generalitat y el FC Barcelona también servirá para clarificar algunos temas relacionados con la votación en el caso de que la fecha se mantenga para el 24 de enero. Por ejemplo, si los socios del Barça contarán con un permiso especial para ejercer su derecho a voto que les permita desplazarse de un municipio a otro.



Fuentes de la Generalitat explican que no hay ninguna decisión tomada en este sentido y que no será así hasta que haya tenido lugar la reunión con el club azulgrana, a pesar de que este jueves anunció que el confinamiento municipal en Cataluña se alarga hasta por lo menos el domingo 24, precisamente el día en el que están previstas las elecciones azulgranas.



Las sedes escogidas para que se pueda votar son 10: Camp Nou (Barcelona), Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa, Andorra, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Sevilla.



Del aplazamiento o no de las elecciones dependen cuestiones trascendentales para el FC Barcelona, como la posibilidad de que la nueva junta directiva empiece a tomar decisiones para revertir la grave situación económica del club o que pueda hacer algún fichaje en el mercado de invierno, con el central del Manchester City Eric García como nombre principal.