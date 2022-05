EFE

Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, dijo que le gustaría seguir "más años" vistiendo del conjunto madridista, en el que le gustaría retirarse, y apuntó que vestir la camiseta blanca es "lo más bonito que a uno le puede pasar".



Modric, de 36 años, llegó al Real Madrid en 2012 y, desde entonces, lleva disputados 434 partidos oficiales con el club madridista.



"Espero seguir más años y ojalá pueda terminar mi carrera aquí. La gente me demuestra su cariño en cada partido, por todos lados, y es algo increíble. Yo por eso siempre intento dar lo máximo cuando me pongo la camiseta del Real Madrid", dijo Modric, al recibir el premio 'Marca leyenda'.

"El Real Madrid es todo, es mi casa. Me siento muy feliz aquí. Desde el primer momento fue algo impresionante. Me siento parte de este club, soy un madridista más, y eso es para toda la vida. Espero seguir más años y terminar mi carrera en el Real Madrid", manifestó.



En diez días el Real Madrid disputará la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool inglés. El equipo blanco ha llegado a la final tras superar tres eliminatorias recordando resultados adversos ante PSG, Chelsea y Manchester City.



"La remontada más complicada fue la del City porque casi no quedaba tiempo, pero el equipo y la afición confiaron hasta el final. Es parte del ADN de este club. La más divertida, la del PSG, que fueron quince minutos de locura", subrayó.

"Es muy difícil de explicar lo que pasa en el Bernabéu en las noches de Liga de Campeones. Es algo mágico. Nunca nos rendimos, luchamos hasta el final y eso es lo que nos enseña este club, a nunca bajar los brazos", apuntó.



Sobre su trayectoria deportiva, Modric recordó su noche más mágica la del 24 de mayo de 2014, cuando ganaron la décima Copa de Europa en Lisboa frente al Atlético de Madrid.



"Fue la más increíble por ser de una manera tan especial. Si me tengo que quedar con una Champions es con esa. Ahora ojalá podamos volver a ganar otra Champions", concluyó.