GOAL

El extremo gallego aún no ha renovado y su continuidad en el Real Madrid depende de que los blancos puedan convencerle para renovar. "¿Mi futuro? No sé qué pasará. Me quede o me vaya, siempre seré hincha del Real Madrid", comentó en una entrevista a The Athletic.

"El equipo se ha mantenido unido cuando ha sido necesario. El secreto de este año ha sido que cuando alguien ha tenido que sustituir a un compañero, no se ha notado dentro del campo, además de que, una vez más, Zidane ha sabido cómo gestionar el vestuario", añadió sobre la marcha del equipo este año.