Falta poco más de un año para las elecciones a la presidencia del Camp Nou pero desde hace semanas se escucha ruido de sables en los despachos pensando en lo que pueda suceder en estos comicios que deben celebrarse en julio de 2021 y en los que puede pasar cualquier cosa. Porque esta vez la competencia será numerosa y la distancia entre aspirantes, más ajustada con respecto a lo sucedido en 2015, cuando Josep Maria Bartomeu barrió a los demás contendientes con el triplete en el bolsillo.

Cuatro precandidatos confirmados

De momento son cuatro los precandidatos que han confirmado sus intenciones de convertirse en el nuevo presidente del Barcelona cuando Bartomeu acabe su mandato dentro de un año. El primero en anunciarlo fue Víctor Font, empresario catalán vinculado al sector de las nuevas tecnologías que quiere realizar una revolución en el modelo de gestión actual . En lo deportivo promete recuperar los postulados más cruyffistas y de momento se ha asegurado el apoyo de Xavi Hernàndez, muy cercano a su proyecto.

Sin embargo, Font puede verse afectado por la presencia de Joan Laporta, que recientemente ha afirmado que "estoy reuniendo a gente" para asegurar definitivamente que se presenta a los comicios, como es su intención. Se da la circunstancia de que Font fue directivo con Laporta y existen muchos puntos en común entre dos proyectos que en lo deportivo pretenden desandar el camino de los últimos años para recuperar el cruyffismo más genuino.

El tercero que ha manifestado que también estará es Lluís Fernández Alá según adelantó elNacional.cat. A pesar de ser un desconocido por el gran público azulgrana asegura que "soy un socio de toda la vida" cuyo objetivo es "acabar con los ismos" que rodean al club. Vinculado al PdCat, ha ocupado varios cargos en el ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y niega que se presente para autopromocionarse o para perder. "Tengo un grupo potente detrás pero todavía no puedo desvelar nada" ha advertido.

El último en presentar precandidatura ha sido Jordi Farré según ha adelantado la Cadena SER. El empresario ya tomó parte en las elecciones de 2015 pero no logró pasar el corte de firmas para constituir candidatura. De todas formas el socio le puede recordar porque puso a disposición de la candidatura ganadora -la de Bartomeu- varios acuerdos comerciales que cerró en caso de lograr la presidencia.

Dos más en la sombra y uno que se lo piensa

En cualquier caso los cuatro contendientes citados no serán los únicos porque se da por hecho que también el ex presidente de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, tiene adelantada una candidatura mientras que desde la actual junta directiva, Bartomeu todavía debe designar a un nuevo sucesor para liderar la candidatura continuista después del motín y posterior dimisión de Emili Rousaud, que debía ser su delfín.

Paralelamente, el que fuera hombre fuerte de la junta de Sandro Rosell, Toni Freixa, tampoco decarta volver a comparecer en las elecciones después de ser cuarto en las de 2015. De todas formas, al tratarse de las elecciones más abiertas en casi veinte años es muy posible que otros puedan presentar candidatura durante los próximos meses. Los que seguro no estarán son Rosell, que el jueves por la mañana reiteró en RAC1 que "no me pienso presentar a ninguna elección" ni Bartomeu porque no puede estatutariamente tras cumplir dos mandatos, si bien el primero fue interino.

Las elecciones serán en julio de 2021

Así que las partes van tomando posiciones y Font ya no es el único aspirante en las elecciones de más incierto pronóstico en muchos años. Bartomeu agotará su actual mandato el 30 de junio de 2021 y convocará elecciones durante el mes de julio para conocer al próximo presidente del Barcelona durante los siguientes seis años.