EFE

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, afirmó este martes, tras la derrota por 2-0 contra el Atlético de Madrid, que su equipo mereció "más" en el estadio Wanda Metropolitano, del que se va "con esa sensación, sin ninguna duda", pero insistió en que el fútbol "se rige por goles, los marcan y lo que no encajas", y en eso su adversario ha sido "superior".

"El partido, incluso la primera parte, creo que no merecíamos ir perdiendo. Hacerle ocasiones al Atlético de Madrid no es sencillo, pero hemos tenido 12 córner y ocasiones bastante claras algunas de ellas. Creo que hemos merecido más en líneas generales, pero el fútbol se rige por goles. Ha marcado uno en la primera parte y en el único acercamiento de la segunda otro", valoró el técnico durante la rueda de prensa telemática desde el escenario del encuentro.

🗣️Julen Lopetegui, triste "porque los chicos han merecido más" ante el Atlético de Madrid. ⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 12, 2021

"En el fútbol no se vive de merecimientos, sino de goles. Los que marcan y los que no encajas", insistió el entrenador, que consideró que el Atlético "tiene la capacidad de dominar las áreas" y destacó que el conjunto dirigido por Diego Simeone aprovecha "mucho" sus ocasiones "generando poco", este martes con los goles de Ángel Correa, en el primer tiempo, y de Saúl Ñíguez, en el segundo.

"Nosotros tuvimos situaciones y no las hemos hecho. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo viendo de dónde venimos, del gran esfuerzo contra la Real Sociedad hace tres días contra un equipo que tiene la oportunidad de tener siete días descansando (por el aplazamiento del encuentro del pasado sábado contra el Athletic", expresó Lopetegui, que apuntó que su equipo hizo "13 disparos".

"No hemos acertado, ellos sí y han ganado, lógicamente", resumió el técnico, que fue preguntado por si ve al Atlético como el futuro campeón: "No tengo ni idea. No opino del Atlético. Opino del Sevilla. No soy futurólogo. Queda toda la Liga. Muchísimo. Ahora es líder destacado, pero queda mucho todavía, sin ninguna duda".