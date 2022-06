EFE

Thomas Lemar, centrocampista del Atlético de Madrid, "nunca se ha negado a renovar" su contrato con el conjunto rojiblanco más allá de 2023, cuando expira el actual, según aseguró este jueves su agente, Arthur Poupel, en declaraciones a 'L'Equipe', donde remarcó que el club le hizo una "primera" propuesta a finales del pasado año, pero él respondió en enero con una contraoferta de la que no han recibido contestación.



Desde el Atlético, según fuentes consultadas por EFE, explicaron que el club hizo una oferta para su renovación a Lemar, pero éste no la aceptó.



"Lemar nunca se ha negado a renovar. El Atlético nos hizo una primera oferta a finales del año pasado y respondimos con una contrapropuesta en enero. Desde entonces, ya no tenemos noticias de los dirigentes. Thomas no está cerrado a una ampliación en el Atlético", señaló Arthur Poupel, abogado y agente del futbolista, en la información publicada por el diario francés.



Internacional en 27 ocasiones con Francia, Lemar fue fichado en el verano de 2018 por el Atlético de Madrid (pagó unos 70 millones de euros por el 70 por ciento de sus derechos al Mónaco). Su irrupción en el equipo fue inmediata, pero su rendimiento, prometedor en la Supercopa de Europa que ganó el equipo rojiblanco al Real Madrid en la prórroga en Tallín (2-4), decayó con el paso de los partidos y los meses.



Su primera campaña la resolvió con tres goles en 43 partidos, por debajo de las expectativas, que cayeron aún más al curso siguiente, en 2019-20, cuando perdió incluso una titularidad que había parecido suya desde su llegada. Ni un solo gol y ni una sola asistencia en 29 encuentros apuntaron a un final anticipado de su aventura en el Atlético, que no fue tal porque el club no le encontró destino. Ni en el mercado de invierno de aquel curso, cuando la idea era darle salida para fichar a Edinson Cavani, ni en el siguiente de verano.



De pronto, siempre con la confianza en sus cualidades de Simeone, que insistió en el futbolista hasta que alcanzó un rendimiento más acorde al que se le presupone, Lemar resurgió en el curso 2020-21, aunque con estadísticas aún reducidas (dos goles nada más en toda esa campaña), pero con una presencia trascendente en el triángulo que formó el técnico argentino en el 5-3-2 con el que se proclamó campeón de LaLiga Santander.



Más irregular de nuevo ha sido la última temporada, pero con un papel clave en algunos encuentros (cuatro goles y cinco asistencias), a pesar de las lesiones que rebajaron el comienzo imponente que tuvo en las primeras jornadas del pasado ejercicio para un recorrido hasta ahora con el conjunto rojiblanco de nueve goles y 16 asistencias en 142 partidos que desprende altibajos, pero también actuaciones puntuales a la altura de su nivel.