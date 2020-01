Lautaro Martínez es uno de los delanteros que ha sonado con más fuerza para reforzar al Barcelona en el futuro. El argentino se ha destapado esta temporada en el Inter y eso ha provocado que el club blaugrana no le pierda de vista como potencial sustituto de Luis Suárez.



A pesar de los rumores, el delantero argentino no se deja llevar por los cantos de sirena y asegura que está centrado en su carrera en Italia aunque no oculta que es halagador que un club de la talla del blaugrana se fije en él.

“Tengo en claro que hoy defiendo la camiseta del Inter. Estoy feliz acá, la gente me quiere y yo a ellos. Si se habla de mí es porque hago bien mi trabajo. En lo que pienso es en hacer bien mi trabajo. Vivo el día a día y acá en Inter estoy cómodo”, explicó en TyC Sports.