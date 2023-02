⚪️ @ToniKroos, con @miguelitocope, sobre su futuro



❌ "Estoy pensando, no me va a llevar muchos meses tomar la decisión, pero de momento no he decidido nada"



🙏🏼 "Hablamos con el club siempre, estamos muy tranquilos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/PjEYAcObX1