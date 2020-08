GOAL

Luis Suárez ya conoce por boca del entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, que el técnico no cuenta con él. Así lo indica RAC 1, que informa de una conversación telefónica entre jugador y preparador.

En dicha conversación, el preparador holandés le habría comentado al delantero que no entraba en sus planes. Esto se produce después de que el punta pidiera, en declaraciones a 'El País' que nadie en el club le dijo que quisiera "prescindir" de sus servicios.

Suárez no habría recibido la comunicación de la vuelta a los entrenamientos

Además, el delantero uruguayo no habría recibido por parte del club la comunicación del regreso a los entrenamientos. Se produce después de que el presidente de la entidad blaugrana, Josep María Bartomeu, no le incluyera en la lista de intransferibles para la próxima temporada.

🔴 US HO AVANÇA RAC1 - Els propers passos seran una reunió amb els advocats del jugador per liquidar el contracte del futbolista, que tenia un any en vigor més un d’opcional @EsportsRAC1 @gerardromero https://t.co/kGzvkXIlZq