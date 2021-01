EFE

El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix, autor del primer gol en la victoria por 3-1 contra el Valencia en su primer partido en el once inicial después de tres jornadas jugando desde el banquillo, aseguró que eso es algo que "le pasa a todos los jugadores" y que lo lleva "perfectamente".



"Esto de ir al banquillo pasa a todos los jugadores, me pasó en el Benfica también, lo llevo perfectamente, sé de lo que soy capaz", manifestó a 'Movistar+' tras el partido.

Y llega el empate, @joaofelix70 aprovecha un tiro de esquina e iguala para el @Atleti #AtletiValencia ⤵️ pic.twitter.com/wm314CciDv — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 24, 2021

Al ser preguntado por si la de este domingo, con un gol y una asistencia para el tanto del uruguayo Luis Suárez, era su mejor versión, el portugués se mostró autocrítico: "No, puedo mucho más todavía".



El delantero luso fue sustituido en el minuto 62, algo que aseguró que se toma bien. "Estoy tranquilo, el 'Cholo' hace lo mejor para el equipo y es lo que quiero", zanjó.



Su compañero Luis Suárez marcó el 2-1 a pase suyo, el duodécimo gol del uruguayo en 18 jornadas, y es el máximo realizador de LaLiga Santander empatado con el punta marroquí del Sevilla Youssef En-Nesyri.



"Es perfecto tener un delantero así, lo teníamos con (Álvaro) Morata y (Diego) Costa, Luis sigue haciendo goles y nos está ayudando mucho", consideró.



Joao Félix destacó la lucha como clave de la remontada al gol inicial del serbio Uros Racic. "Empezamos perdiendo, pero somos un equipo que lucha hasta el final y felizmente conseguimos la victoria", dijo.



En cuanto a su gol, que se produjo tras un saque de esquina, un lance del juego en el que no estaba marcando hasta ahora el conjunto rojiblanco, el portugués afirmó que siguen trabajando esas jugadas. "Seguimos trabajando eso porque tenemos jugadores que de cabeza son muy fuertes, la pelota no está entrando ahí, si entra de otras maneras va bien también", explicó.



Con este resultado, el Atlético sigue consolidando su liderato, con 7 puntos sobre el Real Madrid y 10 sobre el Barcelona, pero Joao quiso enfriar las expectativas.



"Estamos bien, estamos luchando cada partido, mirando siempre el partido a partido y hay que seguir así, no podemos ver los puntos, no nos podemos deslumbrar, hay que seguir partido a partido y ganando", finalizó.