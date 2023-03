EFE

El exazulgrana Andrés Iniesta aseguró que está "totalmente convencido" de que el Barcelona "nunca ha comprado a ningún árbitro", con respecto al polémico caso Negreira, que señala al club azulgrana.



En unas declaraciones a RAC1, Iniesta dejó claro que durante el periodo que vistió la camiseta del club catalán (2002-18) nunca vio ni escuchó "nada extraño" al respecto.



En cuanto a la marcha deportiva del equipo de Xavi Hernández, Iniesta considera que la victoria en el Clásico ha servido a los azulgrana para obtener "una distancia considerable para poder ganar LaLiga".



De todos modos, Iniesta no da por hecho el título de los azulgrana. "Hasta que no es matemático, no es definitivo y se tiene que ganar hasta el final, pero están en predisposición de hacerlo", insistió el centrocampista.



El manchego subrayó que ha sido "espectacular" la evolución del equipo azulgrana desde la llegada de Xavi al banquillo. "Él se ha preparado mucho para vivir este momento, tiene las ideas claras, sabe lo que quiere y como lo quiere y lo que significa el lugar que ocupa", dijo.



En todo caso, Iniesta confía en que los azulgranas "puedan ganar el título (de LaLiga) esta temporada y poder luchar "por todo" en la próxima.



En cuanto a sus planes de futuro, Iniesta, que a sus 38 años sigue en activo en las filas del Vissel Kobe japonés, asegura que los banquillos "le quedan lejos" porque se sigue viendo como futbolista, aunque advierte: "siempre he dicho que me gustaría formarme como entrenador".