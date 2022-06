EFE

El Girona FC volverá a jugar el curso que viene en la Primera División española de fútbol, y lo hará con un patrocinador particular en la camiseta, Gosbi, una marca de alimentación y cuidado de animales de compañía, y con la voluntad de convertirse "en el primer club 'pet friendly' (admite mascotas) del mundo: no solo con palabras, con hechos", según reconoce el CEO del club, Nacho Mas-Bagà.



Mas-Bagà, "aún sin voz" tras las celebraciones del ascenso, destaca que ser un club 'pet friendly' "tiene muchas derivadas" y que el Girona tiene "muchas ideas". Se están buscando "fórmulas" para estudiar si es posible "que los perros y las mascotas también puedan venir a Montilivi". "El mundo está cambiando muy rápido", enfatiza.



"Hay una serie de regulaciones estatales sobre cómo se debe acceder a un estadio de fútbol, pero se está estudiando si es posible darles cabida en algún espacio específico del estadio. Para que pueda haber un sitio para todo el mundo y el estadio sea un espacio familiar y pensado, también, desde el respeto animal", apunta Mas-Bagà.

El CEO del Girona también valora muy positivamente el acuerdo de patrocinio con Gosbi, estrenado el año pasado y con vigencia hasta 2024. Dice que genera "orgullo" en el club.



La marca se acercó al club y, tras un estudio que reveló que ambas partes coincidían en valores, el club planteó que fuera el patrocinador "principal, global".



Además, Mas-Bagà señala que "no es un mensaje puramente comercial. Va más allá. Nos ayudan a dar un mensaje para sensibilizar la sociedad en el respeto animal. Es un patrocinio que va muchísimo más allá de poner su marca y su logo en la camiseta del Girona".



En la misma línea, Isaac Parés, fundador y CEO de Gosbi, señala que "conjuntamente se ideó una colaboración que va mucho más allá de un simple patrocinio" y que pone "el foco más allá de nuestra marca, buscando un fin social que es el respeto y la normalización de los animales". También reconoce que es un caso "innovador y diferente" y que la marca se ha sentido "muy cómoda" y espera "seguir creciendo juntos durante muchos años". El objetivo inicial se ha logrado: "ganar visibilidad a través de un canal masivo como el fútbol".

Gosbi, según cuenta Parés, es una empresa "familiar" fundada en 2003 que tiene claro que "los negocios van más allá de cuentas de resultados y estadísticas", que aboga por "crecer de manera sostenible", que "ama el planeta y quiere cuidarlo, así como a las personas, los animales y la naturaleza que le dan vida". Y que apuesta "decididamente por la calidad, la honestidad y el respeto por los animales, con el propósito de ofrecer soluciones a las familias para que puedan vivir una vida más natural, sana y feliz junto a sus animales de casa".



Mas-Bagà complementa la definición: "es una empresa que está doblando dígitos cada año, con un plan estratégico fuerte y presencia a nivel internacional".



El CEO del Girona también apunta que partiendo de la complicidad y la "conexión natural" entre ambos actores se han organizado campañas de adopción y para evitar el abandono de los animales que han contado con el apoyo y la participación activa de los trabajadores del club y el vestuario, entre otras iniciativas. Por ejemplo, se han entregado 7.000 quilos de alimentación animal a protectoras locales entre todos los partidos lejos de casa, 300 por desplazamiento. El nombre de Gosbi ha aparecido en las camisetas de todos los equipos.



Gosbi, "parte de la familia del Girona", "compañero de camino", ha cubierto el vacío en la parte frontal de la camiseta, sin patrocinador en la campaña 20-21. El último patrocinador había sido la casa de apuestas Marathonbet: "Es difícil encontrar patrocinador. Siempre hay gente que se acerca y quiere estar ahí. Pero tampoco se puede aceptar cualquier acuerdo porque no se puede devaluar la camiseta, el activo principal del club. No se puede vender a cualquier precio, porque si lo haces pierdes credibilidad y valor".



Mas-Bagà argumenta que el club "no cierra ninguna puerta" y que patrocinar el Girona "es una gran oportunidad para las empresas internacionales que tengan interés en el mercado español", y más tras el regreso a Primera, pero admite que el Girona, como "club catalán, muy arraigado al territorio", siempre ha tenido la voluntad de "comenzar desde aquí, por la empresa de Girona y catalana". "El Girona es un club cercano, de proximidad", afirma.



En este sentido, Mas-Bagà dice que la experiencia con Gosbi servirá para que "otras empresas vean que trabajar con el Girona funciona y se unan al proyecto".



El CEO del Girona también agradece el "apoyo" y la apuesta "valiente" de Gosbi. "Ha subido el Girona y ha subido Gosbi. Y esto les ayudará a tener más repercusión a nivel estatal y a nivel mundial. Son parte de este ascenso y el Girona quiere que disfruten de la repercusión que tiene estar en Primera, que aprovechen el club como plataforma de comunicación para hacer llegar su mensaje a todo el mundo", apunta Mas-Bagà, contento y satisfecho.



La satisfacción es recíproca, ya que Parés agradece las facilidades del Girona y su "total predisposición a transmitir y divulgar el amor y el respeto hacia los animales. El acuerdo ha sido provechoso, porque "la respuesta ha sido muy positiva desde el minuto 0" y "durante toda el año", tanto para la empresa como para el club: "Fomentar el respeto, en cualquiera de sus formas, a través de un patrocinio despierta simpatías. Es un win-win". "En Primera el altavoz será mayor. Y hay mucha ilusión en el proyecto", remarca.



Sobre el ascenso a Primera División, Mas-Bagà recalca que es "pasar a otra dimensión", "una transformación brutal". "El premio es demasiado grande", asegura: el presupuesto del Girona pasará "de unos 12 millones de euros a 50 y pico". Y el club quiere que el impacto que tendrá el ascenso en la ciudad y en la provincia, cifrado en unos 25 millones de euros por la Cámara de Comercio de Girona, también beneficie a las empresas. Y para conseguirlo se seguirán "tocando puertas para intentar enamorar al empresario".



"El ascenso va bien a todo el mundo. Hay que celebrarlo bien. Pero ahora ya se está trabajando para planificar la temporada que viene", concluye Mas-Bagà.