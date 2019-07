EFE



El brasileño Filipe Luis confirmó este domingo el fin de una era en el Atlético de Madrid, ya sin un solo representante en la plantilla del primer once de Diego Simeone en 2012, y en el lateral izquierdo, el lugar desde el que alcanzó la cima, ganó siete títulos y pasó a la historia del club rojiblanco.

"El club hizo unos fichajes maravillosos. El fútbol es muy exigente y los clubes tienen que renovarse cada año y hacer una plantilla competitiva cada año. Nos quedaba sentarnos, hablar, darnos un abrazo, repasar estos ocho años y hemos decidido que lo mejor era separar nuestros caminos en lo futbolístico para que yo pueda elegir donde jugar", explicó en el Wanda Metropolitano.

Como Diego Godín y Juanfran Torres, sus dos compañeros desde el origen de la era Simeone, él también cierra su etapa en el Atlético. Los tres han finalizado contrato y los tres eran los únicos futbolistas que partieron del primer once del técnico argentino, el 7 de enero de 2012 en Málaga, que continuaban en el club madrileño.

Son tres de las seis bajas que tiene el Atlético para la nueva campaña, junto a los franceses Lucas Hernández, traspasado el pasado mes de marzo al Bayern Múnich a cambio de 80 millones de euros; Antoine Griezmann, que ha pagado su cláusula de rescisión de 120 millones para ir al Barcelona; y Rodrigo Hernández, al Manchester City por el mismo mecanismo en la sede de LaLiga y 70 millones.

La última confirmada ha sido la de Filipe Luis, que, más allá de que cumplirá 34 años el próximo 9 de agosto y que las lesiones o la irregularidad han marcado su último curso con el Atlético, es una pieza que siempre ha sido de difícil reemplazo para Simeone. Sólo Lucas cubrió su lateral con garantías, pero se ha ido al Bayern. Antes, en ese puesto, no lo hicieron ni Guilherme Siqueira ni Cristian Ansaldi, sus recambios cuando se fue al Chelsea en 2014-15.

La alternativa, ahora, la toma un compatriota suyo: Renan Lodi, de 21 años, procedente del Athletico Paranaense y que ha firmado por las seis próximas temporadas. "En todo momento, trabajé, luché, he dado todo por esta camiseta y hoy la dejo en manos de un gran lateral, un gran fichaje, brasileño también, Renan Lodi. Es el mejor lateral que jugaba en Brasil y la gente de la selección dice que es el lateral del futuro", valoró este domingo Filipe Luis.

Su marcha era previsible desde hace meses, aunque el tramo final del curso reabrió una puerta a su continuidad que el club ni él se habían planteado tiempo atrás. "Como dije, iba a decidir mi futuro sólo después de la Copa América. Teníamos una conversación pendiente con el club. Hemos tomado las cosas con tranquilidad y decidiendo lo mejor tanto para el club como para mí", expuso este domingo Filipe.

El lateral izquierdo indiscutible de toda la era Simeone, salvo por el año de interrupción por su fichaje por el Chelsea, en 2014-15, sale del Atlético, con siete títulos en su currículum como rojiblanco, seis con el técnico argentino (una Liga, una Copa del Rey, dos Ligas Europa y dos Supercopas de Europa) y uno con Quique Sánchez Flores: la Supercopa europea del verano de 2010.

En aquel momento, en 2010, procedente del Deportivo de La Coruña, inició su aventura en el equipo rojiblanco, del que se marcha con 333 partidos oficiales disputados, de los que 32, 28 como titular, corresponden a la temporada recién terminada. También ha marcado 12 goles, dos de ellos, además de dos asistencias, en el último curso.

Ha jugado en el Atlético prácticamente una década, ocho de las últimas nueve campañas, desde 2010 todas menos el ejercicio 2014-15 cuando, nada más proclamarse campeón de la Liga con el equipo rojiblanco, fue traspasado al Chelsea, del que regresó un año después sin apenas protagonismo en Londres: 22 duelos en el once.

"Cuando estaba en el Chelsea miraba los partidos de lejos y me decía que no podía haber salido mal de allí. Me dolía en el alma. Tenía una oportunidad única de salir bien del club (cuando volvió al año siguiente)", recordó Filipe Luis, que volvió para ganar dos títulos más y disfrutar "con los cuatro años mejores" de su vida.

Salvo en esa temporada, ha vivido toda la era Simeone hasta la fecha, desde el primer entrenamiento y desde el primer partido, el 7 de enero de 2012 con un empate sin goles en La Rosaleda, en el que el lateral izquierdo fue titular en el esquema del entrenador, del que siempre fue indiscutible... hasta esta última temporada.