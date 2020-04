GOAL

Nuevo bombazo en el "Barçagate". Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del FC Barcelona y uno de los seis directivos que ha presentado su dimisión en las últimas horas, ha concedido una entrevista en RAC1. Durante el transcurso de la misma, le han preguntado si cree que alguien "ha metido la mano en la caja" y Rousaud ha contestado "creo que sí". Después ha comentado "¿quién ha sido? En absoluto es alguien de la junta, no sé quién ha sido, pero se puede sospechar". También argumentó: "Cuando pagas un millón de euros por algo que vale 100.000 euros, blanco y en botella. No sé quién ha sido, pero uno se puede hacer una idea", dijo.

Añade en SER Catalunya que "cuando pagas un exceso por un servicio de esto se puede beneficiar alguien de dentro o de fuera del club. No creo que sea nadie de la junta. Si hay esta diferencia, alguien se está beneficiando de forma ilícita"

Rousaud explicó que el estallido de todo se ha debido a la gestión de la crisis digital: “La clave está en la fragmentación de las facturas y la auditoria al respecto. No podíamos mirar a otro lado", comenta Rousaud, que luego añade "la invitación a irnos por parte del presidente llega cuando el informe está al caer. El tema de las redes es sucio”, dijo. En su opinión "es sospechoso" que el presidente sugiera la dimisión de varias personas, alegando que "el presidente sabe lo que pone en la auditoría y ese es uno de los factores por el que prescinde de nosotros”.

Emili Rousaud precisó que no se refería a nadie de la directiva, pero la acusación es gravísima y pone al club en jaque. Sin duda, una insinuación de corrupción en el FC Barcelona que va a abrir la caja de los truenos y que, sin duda, obligará seguramente al presidente del Barça a comparecer en público para dar su versión sobre estas declaraciones.

Por otro lado, Emili Rousaud también ha comentado durante la entrevista que, además de los seis directivos que han dimitido, habría otros tres ejecutivos más que se lo estarían pensando en las últimas horas, porque también están meditando dejar solo al presidente Bartomeu.

La crisis es total e indisimulable en la cúpula del Barça. El presidente Bartomeu quería remodelar la junta y se ha encontrado con una dimisión en bloque de seis de sus directivos: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia.

Todos entregaron una carta dirigida a socios y aficionados revelada por La Vanguardia en lq que remarcaban "hemos llegado a este punto al no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club", al tiempo que reclaman "que se depuren responsabilidades" y que, "tan pronto como las circunstancias lo permitan, se convoquen elecciones".

Rousaud añadió en SER Catalunya que "con el BarçaGate hay tres problemas: primero saber si las redes se utilizaban para difamar (creo que no); segundo si los tres millones que se pagaron son importe de mercado; y el tercero, incuestionable, es que es que se han troceado las facturas".