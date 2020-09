GOAL

Mientras que la salida de Lionel Messi del Barcelona está cada vez más cerca, del otro lado del puente aéreo, Toni Kroos no ve como una posibilidad verdadera que el argentino juegue para el Real Madrid.

En el podcast de Einfach mal Luppen, el mediocampista alemán aseguró: "No creo que venga al Real Madrid, que fuera capaz de eso. Para decirlo en español, tendría que tener cojones... Creo que casi nadie en el mundo del fútbol puede imaginarse a Barcelona sin Messi".

De hecho, Kroos considera que el Manchester City de Pep Guardiola sería la mejor opción para el delantero sudamericano. "Pienso que es su mejor opción porque ellos tienen a Pep Guardiola. Es uno de los mejores del mundo, pero para mí el mejor es Cristiano Ronaldo".

Por otro lado, comentó: "Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Si un jugador de su calibre deja de jugar para tu mayor rival, pues está claro que no lo lamentaríamos demasiado. Messi lejos de Barcelona significa que Barcelona carecer de un arma total".

Kroos también se refirió a la UEFA Nations League y al técnico Joachim Low, quien ya no le avisa cuando será convocado. "En realidad es así, si no escucho nada de Jogi, viajaré allí también. Independientemente de si estoy nominado o no", comentó entre risas.