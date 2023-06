EFE

Karim Benzema se despidió del madridismo agradeciendo "tantos años" de apoyo a la afición, con gratitud eterna hacia la figura del presidente Florentino Pérez y llevándose mil recuerdos eternos, especialmente las "noches mágicas del Bernabéu".



"Ha sido un camino muy largo. El Real Madrid me ha dado todo el cariño que he podido tener, porque dejé mi familia con 21 años y encontré otra familia aquí. Gracias al presidente, que siempre ha estado de mi lado, y gracias a la afición también, que me ha dado este toque de familia", dijo en una entrevista a los medios del club blanco.



"Al final cuando miro atrás, todos los trofeos, todas las noches mágicas en el Bernabéu, nunca los voy a olvidar", añadió.

Madridistas,

Después de tantos años aquí, ha llegado el momento de despedirme

del club que se ha convertido en mi casa, el Real Madrid.

He tenido el privilegio de vestir esta camiseta legendaria y de representar a este club emblemático. 1/2 pic.twitter.com/ygvnw8XV0Q — Karim Benzema (@Benzema) June 6, 2023

Tras la despedida íntima de Karim en un acto institucional en la ciudad deportiva del Real Madrid, el jugador recordó en una entrevista su llegada hace catorce años al club. "Nunca imaginé que podía ganar tantos títulos, pero sí jugar en el Madrid, meter goles e intentar hacer magia en el campo".



"Pensaba que el día que jugase en el Real Madrid podría tener la oportunidad de ganar muchos títulos aquí. Para mí es el mejor club de la historia. Desde pequeño quería hacer cosas bonitas en el fútbol. Si estoy fuera del campo para ver un partido quiero hacer otra cosa y desde el inicio hasta el final he intentado siempre hacer cosas bonitas para la gente", manifestó.



Por último, dejó su mensaje al aficionado madridista con el que ha compartido catorce años de aventuras. "Muchísimas gracias por tantos años, muchísimas gracias por las noches mágicas en el Bernabéu y como he dicho siempre: un, dos tres… ¡Hala Madrid!".