EFE

El Mallorca regresó a la Primera División seis años después con un victoria por 2-1 ante el Eibar con un gol de Dani Rodríguez y otro de Paulo Oliveira en propia puerta.



El delantero portugués, precisamente, fue el autor del tanto armero.



Son Moix volvió a ser un fortín para los mallorquinistas. El equipo de Vicente Moreno no ha perdido ningún partido este año en un escenario que también fue inexpugnable para un Eibar que empezó mal en Palma, aunque reaccionó tras el descanso.



El partido no pudo comenzar mejor para los locales, que en el minuto 3 ya ganaban con un gol de Dani Rodríguez.



El extremo se internó desde el centro del campo y ganó por velocidad a los defensas armeros hasta batir a Dmitrovic con un disparo raso y potente.



Son Moix rugió en la celebración del primer gol de su equipo en la máxima categoría del fútbol español frente a un rival encogido en los primeros minutos y que todavía no había comparecido.





El Mallorca pasó por encima del Eibar en varias fases del primer tiempo y pudo ampliar su ventaja.



El segundo gol lo tuvieron el croata Ante Budimir (min. 7) y el marfileño Lago Junior (min. 45), mientras que la única ocasión clara de los eibarreses fue un remate acrobático del chileno Fabián Orellana (min. 39).



El Eibar, acostumbrado a moverse a sus anchas en partidos que discurren por el filo de la navaja, no encontraba soluciones, aunque su entrenador, José Luis Mendilíbar, intentó variar el decorado del partido dando entrada a Edu Expósito por Escalante (min. 31).



El conjunto armero estaba chocando ante un adversario incómodo, peleón, que no le dejó sentirse a gusto sobre el terreno de juego en ningún momento.



Los bermellones son fuertes en Son Moix, escenario del que han hecho un fortín.



Tienen en Lago Junior un puñal en la banda y se mueven al compás de Salva Sevilla, un veterano curtido en mil batallas. Pero lo que más destaca es su bloque.



El once de Vicente Moreno es solidario y se mueve a sus anchas en la isla impulsado por la fuerza que le transmite una afición entusiasta y ávida de recordar gestas de épocas pasadas.



Pero enfrente estaba un Eibar duro como la roca y acostumbrado a lidiar en escenarios hostiles, como lo demostró en la segunda parte.



Encadena cinco temporadas consecutivas en la Liga de las "estrellas" y cada año que pasa se siente más a gusto en esa categoría.



El portugués Pablo Oliveira (min. 57) aprovechó un despeje del meta Manolo Reina para empatar el partido, en unos momentos de dominio del equipo visitante, que ya había avisado con dos ocasiones claras de Sergi Enrich (min. 51) y Orellana (min. 56).



Reina, en gran parte del segundo tiempo, fue la figura del Mallorca y eso lo dice todo sobre el "nuevo" Eibar que se vio sobre el césped en la reanudación.



Los bermellones pasaron apuros, pero nunca renunciaron a ganar el partido. Tampoco lo hizo su rival y todo quedó muy abierto en la fase final del encuentro.



Un autogol de Oliveira (min. 74), que intentó despejar un centro medido de Joan Sastre, abrió las puertas del triunfo mallorquinista en la fase decisiva del encuentro.



El Eibar se fue arriba con todo, aunque la ocasión más clara la tuvo Dani Rodríguez (min. 71) con un cabezazo picado que se fue alto.



En los instantes finales, el Eibar buscó el empate con determinación, pero se topó con un Mallorca que defendió con acierto el 2-1 que le daba su primera victoria en Primera seis años después.