El Bayern de Múnich no estaba dispuesto a desembolsar 5 millones de euros por Raphael Varane para cerrar su fichaje. El entonces jugador del Lens acabó en el Real Madrid, en una decisión desafortunada de los alemanes que nni Willy Sagnol pudo evitar.

Varane surgió como uno de los talentos jóvenes más brillantes en el fútbol europeo, llamando la atención de José Mourinho en el Santiago Bernabeu. El técnico portugués no dudó y convenció al joven central de 18 años para firmar un contrato de seis temporadas en el verano de 2011. Desde entonces, Varane acumuló 301 apariciones en todas las competiciones, anotando 14 goles y logrando hasta 17 títulos en total.

PUDO HABER JUGADO EN EL BAYERN: Willy Sagnol, ex scout del Bayern Munich, afirmó a RMC Sport que Raphael Varane podría haber terminando en el Bayern en vez del Real Madrid. En 2011, Sagnol quedó impresionado con Varane y lo recomendó al club Bávaro pero... pic.twitter.com/VlhaiPi0Fn — Dosis de Bundesliga (@BundesligaDosis) April 12, 2020

Cuando el fichaje se fraguó, Sagnol estaba trabajando como ojeador en el Bayern y confiesa haber recomendado sin éxito al francés: "Cuando estaba en el Bayern, un día un amigo me llamó y me dijo 'tienes que ir a Lens para ver a un jugador súper interesante'. En solo media parte, vi cuán maduro era en ese momento a pesar de su corta edad. Jugó como mediocampista defensivo en la primera mitad y fue trasladado a la defensa central después del descanso", dijo en RMC Sport.

"Tuve algunos contactos en Lens y, en 48 horas, logré obtener un precio, con la posibilidad adicional de programar un partido amistoso con beneficios para el Lens. En total, su precio habría subido a entre cuatro y cinco millones. Cuando entregué el dossier a la gerencia deportiva, me dijeron era demasiado caro para un jugador de 18 años. Dos meses después, se fue a Real Madrid por diez millones. Varane no se arrepiente de haber ido a Madrid en absoluto, estoy seguro de que está súper feliz. Pero, para un reclutador, no lograr que la gerencia entienda estas cosas es frustrante cuando estás seguro que tienes un defensor central que podría haberse quedado en el Bayern durante 10 o 12 años".