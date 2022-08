EFE

El FC Barcelona anunció este jueves la cesión por una temporada al Lecce italiano del central francés Samuel Umtiti, que no entraba en los planes del técnico del equipo azulgrana, Xavi Hernández.



"El FC Barcelona y el Unione Sportiva Lecce han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Samuel Umtiti hasta el 30 de junio de 2023. No existe opción de compra", precisó el club catalán en un comunicado.



Está previsto que Umtiti llegué este mismo jueves por la tarde a Lecce para pasar la revisión médica.



El club azulgrana no dio detalles sobre quién asumirá el elevado salario del futbolista, si bien medios italianos han apuntado en los últimos días que el Barça se haría cargo de la ficha integra del jugador, aunque iría recibiendo bonificaciones según el número de partidos que el zaguero vaya jugando con su nuevo equipo.

Umtiti, de 28 años, deja el Barcelona tras seis temporadas irregulares marcadas por sus problemas en la rodilla izquierda a partir del 2018, justo después de ganar el Mundial de Rusia con Francia.



Aterrizó en Barcelona en el verano de 2016 procedente del Olympique de Lyon, que ingresó 25 millones de euros por su traspaso, y rápidamente se convirtió en un puntal del equipo.



Antes de caer lesionado, Umtiti fue la pareja de Gerard Piqué en el eje defensivo. En sus dos primeras temporadas, jugó 83 partidos con la zamarra azulgrana y destacó por su rapidez y colocación en el césped.



Coincidiendo con su mejor momento, poco antes de acabar la temporada 2017-18, padeció una inflamación en la articulación de la rodilla izquierda y decidió hacer un parón con el objetivo de jugar ese mismo verano al el Mundial de Rusia con la selección francesa.



Umtiti fue titular con Francia y ganó la Copa del Mundo, pero los problemas en la rodilla no menguaron y, con una renovación de contrato millonaria bajo el bolsillo, sus dolencias se cronificaron. Los servicios médicos del Barcelona le aconsejaron pasar por el quirófano, pero el jugador apostó por un tratamiento conservador.



Una decisión que no mejoró el rendimiento del futbolista, que en los últimos cuatro cursos ha disputado un total de 50 partidos sumando todas las competiciones.



En enero de este año, Umtiti renovó con el Barcelona hasta junio de 2026, quien además aceptó reducir parte del sueldo que iba percibir en su anterior contrato. Este acuerdo permitió al conjunto azulgrana aligerar la masa salarial del primer equipo para poder inscribir a Ferran Torres, fichado en el mercado de invierno procedente del Manchester City.



Ante el bajo rendimiento del jugador, el Barça había intentado en las últimas temporadas dar una salida al jugador, pero su alto salario y sus continuos problemas físicos impidieron que ésta se produjera.



Finalmente, Umtiti jugará al conjunto italiano, recién ascendido a la Serie A, para intentar recuperar su mejor versión lejos del Barcelona, que esta temporada cuenta con una variada nómina de centrales tras los fichajes de Andreas Christensen y Jules Koundé.



El campeón del mundo con Francia cierra una etapa de seis años en los que ha jugado 133 partidos: 91 en la Liga, 22 en la Liga de Campeones, 16 en la Copa del Rey y 4 en la Supercopa de España. Además, el defensa francés ha anotado dos dianas con la zamarra azulgrana.



Su palmarés con el FC Barcelona refleja siete títulos: dos Ligas (2017/18 y 2018/19), tres Copas del Rey (2016/17, 2017/18 y 2020/21) y dos Supercopas de España (2016/17 y 2018/19).