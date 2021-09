GOAL

El Atlético no ha podido. El cuadro colchonero ha caído ante el Alavés en un mal partido de los rojiblancos, que no han sido capaces de contrarrestar el gol inicial de Laguardia, dejando muy malas sensaciones, sobre todo en defensa, donde los errores de Felipe o Savic fueron regulares, poniendo en serio peligro a Oblak en varias ocasiones. A pesar de que con los cambios, el cuadro de Simeone mejoró de forma notable, en esta ocasión no fue suficiente y se queda sin puntuar por primera vez esta temporada.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

Laguardia: "Esta gente se lo merece"

"Muy feliz, muy felices todos. Solo les podemos dar las gracias por el apoyo que nos dan. Este club es no rendirse, superarse cada día y lucharemos para mantener al equipo, que esta gente se lo merece".

"Hablamos de que es el campeón y hay que estar al 200%, contra ellos más. Tener esa pizca de suerte, también. Muy contentos. Los resultados no nos acompañaban, y esperemos que sirva para dar un pasito adelante. Hay que disfrutar y a seguir trabajando".

"Es la ley del fútbol. Cuando no gana, el que lo paga es el entrenador. Trabaja como un animal todos los días, es importante para la confianza del grupo, en el ambiente, y para seguir trabajando y lograr puntos para nuestra gente y mantenernos en Primera".

⏱ 90'+ 4' | Alavés 1⃣-0️⃣ Atleti



Final del partido en Mendizorroza. pic.twitter.com/Wz0AI0fE9h — Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2021

Oblak: "Tenemos que entrar más concentrados"

"Ha pasado algo malo. Encajamos el gol rápido, con un fallo nuestro, que nos pasa últimamente demasiado. Tenemos que entrar más concentrados, más personalidad y mejor. Siempre nos falta esta claridad de inicio, otra vez la hemos mostrado. Era complicado, se han encerrado bien, jugaron bien y no nos salieron las cosas como queríamos".

"Al final es así. Hay jugadores que entran. No hemos jugado bien. No hemos entrado bien, da igual contra el equipo que juegues, porque todos saben jugar, son buenos jugadores, da igual la posición, es complicado. Tenemos que entrar mejor a los partidos y mostrar la personalidad que el año pasado sacamos".

"Todo eso está en nuestra cabeza. Tenemos que demostrar eso desde el primer segundo, desde el vestuario demostrar que queremos ganar, y ser primeros. Tenemos que mejorar, sacar la personalidad, que lo tenemos y seguro que mejores resultados vendrán".