El Chimy Ávila no se corta cuando habla y esta vez tampoco lo ha hecho, al admitir que no habría dudado ni por un momento a la hora de fichar por el Barcelona hace pocos meses a pesar de no gozar de pasaporte comunitario: "Primero no podía ir al Barça por el tema de extracomunitario y la única forma era si salía un jugador de ellos o se lesionaba" señala, para recordar que "me lesioné yo y luego Dembélé" y lamentar que "pasó todo al revés" porque "hubiese entrado como por un tubo al Barça".

Son declaraciones que el delantero, que se recupera en estos momentos de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, ha realizado a FOX Sports y en las que hace gala de su carácter afable expresando también que no hubiera tardado ni un minuto en darle el sí al club azulgrana. "Como el chancho a la batata" responde al ser preguntado al respecto.

De todas formas, el Chimy también explica que los cantos de sirena desde el Camp Nou no llegaron a descentrarle en ningún momento en cuanto a las responsabilidades para con el club que le paga. "El compromiso lo tengo con Osasuna, que es el que está dando de comer a mi hija, así que ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Inter ni ninguno de esos" destaca, para advertir: "Voy a cumplir con la gente que me está pagando y con la afición que quiere ver nuestro espectáculo".

Y por si quedara alguna duda, el delantero argentino, uno de los futbolistas de moda de LaLiga hasta que se lesionó, también exclama que "no me sale del alma hacerme el boludo o el lesionado" y desvela que "le dije al míster que iba a jugar, él me preguntó cómo estaba de la cabeza porque eran dos semanas en las que me llamaba todo el mundo, le dije que estuviera tranquilo, que iba a jugar y sólo pensaba en divertirme, en lograr el objetivo de la salvación y, al final, cumplir con el trabajo". Y en ello está, no pensando en ningún otro club.