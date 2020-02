EFE

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró sobre el frustrado fichaje del delantero uruguayo del París Saint-Germain, Edinson Cavani, que el conjunto rojiblanco "no está para que le atraquen".





"Me parece una vergüenza y no quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza las situaciones de algunos jugadores con sus representantes y familiares. No se ha inflado el tema, se ha superinflado y nosotros no estamos para que nos atraquen y nos hagan ninguna cosa extraña", señaló Cerezo